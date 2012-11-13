تأکید بر یکسان سازی آموزش عمومی قرآن/ راه اندازی جلسات محلی قرآن

داوود تک فلاح معاون آموزشی پژوهشی سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چگونگی صرف بودجه نیم درصدی دستگاههای دولتی برای فعالیتهای قرآنی که این سازمان متولی هزینه کرد آن است، گفت: کل مبلغ حدود 11 میلیارد بوده و با وجود اینکه حدود 90 درصد کار را به سرانجام رساندیم اما کمتر از 50 درصد این بودجه در اختیار ما قرار گرفت.

بودجه نیم درصدی قرآن با تأخیر یکساله پرداخت شده است

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است به دلیل محدودیتهای بودجه ای، اعتبار نیم درصدی دستگاههای دولتی به فعالیتهای قرآنی تعلق نگیرد؟ گفت: 90 درصد اعتبار مربوطه در ابتدای سال به شورای انقلاب فرهنگی اختصاص پیدا کرده است، در واقع این بودجه مربوط به سال 90 است و هنوز بودجه سال 91 اصلا پرداخت نشده است و بودجه سال 90 با تأخیر یکساله پرداخت شده است و بنا بود این بودجه در 6 ماهه اول داده شود که تنها بخشی از آن پرداخت شده است.

تک فلاح افزود: با وجود عدم پرداخت کامل اعتبار نیم درصدی، اما کارهای پژوهشی، تألیفات و بسته های آموزشی را انجام داده ایم اما برخی از آنها در مرحله چاپ باقی مانده است. برای امسال حدود 50 کتاب پیش بینی کرده بودیم که در 6 ماهه اول 30 کتاب چاپ و توزیع گردید.

حرکت آهسته و پیوسته در فعالیتهای فرهنگی نتیجه بخش است

وی افزود: در حوزه آموزش عمومی نیز برای طرح تربیت 10 میلیون حافظ، آموزش 100 هزار نفر را پیش بینی کرده ایم که با همکاری اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور توانستیم این تعداد را به 200 هزار نفر افزایش دهیم. بر اساس آخرین اطلاعات حدود 120 هزار نفر برای حفظ قرآن ثبت نام کرده اند و در رشته روانخوانی، روخوانی، صحت نماز نیز حدود 150 هزار نفر از طریق مراکز قرآنی کشور ثبت نام کرده اند.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا این تعداد برای طرح میلیونی تربیت حافظ کم نیست؟ گفت: ما بر این باوریم که حرکتهای آهسته اما پیوسته نتیجه بهتری را به ما خواهد داد و این اساس کار سازمان دارالقرآن از ابتدا تا کنون بوده است. برای همین در طرح تربیت حافظ قرآن از 200 هزار نفر شروع کردیم که پس از ریزش طبیعی نهایتا حدود 100 هزار نفر تا آخر دوره حضور خواهند داشت. اگر ما بتوانیم از این تعداد حتی 100 استاد برجسته تربیت کنیم خود این افراد می توانند در استانها و شهرهای خود به صورت شبکه ای درالقرآن سیار باشند و هر یک از آنها سالی چند شاگرد تربیت کند.

معاون آموزشی پژوهشی سازمان دارالقرآن در مورد طرح «خیرین قرآنی» نیز گفت: این طرح با هدف جمع آوری کمکهای مردمی برای فعالیتهای قرآنی است و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت تلاوت در این طرح ثبت نام کنند و شعار ما در این طرح «هر ایرانی یک خیر قرآنی» است به این معنی که هر کس حداقل به اندازه پرداخت هزار تومان می تواند در کارهای قرآنی مشارکت کند.

فعالیت پنج هزار معلم قرآن در مدارس قرآنی

وی به همکاری های سازمان دارالقرآن با آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در طرح « مدارس قرآنی» ما با آموزش و پرورش همکاری داریم و الان حدود 5 هزار معلم قرآن متخصص در مدارس قرآنی در حال فعالیت هستند. تک فلاح تأکید کرد: کمیسیون آموزش عمومی قرآن زیرمجموعه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که مقر و مسئولیت آن در آموزش و پرورش است و سازمان دارالقرآن یکی از اعضای آن به شمار می رود. این کمیسیون دارای 6 کارگروه تخصصی است که تربیت نیروی انسانی و ارتقا سطح مدرسان قرآن وظیفه یکی از این کمیسیونهای ششگانه است. وی افزود: کارگروه دیگری به عنوان« تدوین محتوای آموزشی» در این کمیسیون وجود دارد که سازمان دارالقرآن مسئولیت آن را بر عهده دارد که طی جلسات متعدد اهداف آموزش عمومی قرآن کشور در 8 بند تصویب شد و جهت تصویب به شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارسال گردید. معاون آموزشی پژوهشی سازمان دارالقرآن تأکید کرد: ما انتظار داریم که در بسیاری از حوزه های قرآنی از نظرات کارشناسان باتجربه سازمان دارالقرآن استفاده شود. ما تجربه اجرای حدود 200 طرح را در سراسر کشور داریم که می توان از این تجربیات استفاده کرد و بسیاری از طرح هایی که از سوی مراکز و نهادها و مؤسسات دیگر در حوره قرآن ارائه می شود، سازمان دارلقرآن مثلا 20 سال پیش آن را نوشته است و آن را اجرا کرده که دوستان می توانند از این تجربیات بهره برداری کنند. تأکید بر پرهیز از دوگانگی آموزش قرآن در کشور/ تدوین 18 کتاب پیش دبستانی

وی به همکاری این سازمان با آموزش و پرورش در مقطع پیش دبستانی اشاره کرد و گفت: سازمان در سال گذشته 9 کتاب برای مقطع پیش دبستانی تدوین کرد اما با توجه به اینکه آموزش و پرورش و بهزیستی طی تفاهمنامه ای، اصولی را برای آموزش خردسالان نوشتند، ما برای عدم موازی کاری و دوگانگی در حوزه آموزش، این 9 کتاب را چاپ نکردیم و امسال 18 جلد کتاب برای دوره پیش دبستانی طبق اصول مشترک سازمان، آموزش و پرورش با نظر اساتید تدوین شد که انتشار 9 جلد آن ذیل بودجه نیم درصدی لحاظ گردید و الان 3 جلد از این مجموعه زیر چاپ است و امیدواریم با دریافت اعتبار، هر ماه سه جلد آن را منتشر کنیم.

راه اندازی یکصد «جلسه محلی قرآن»/ کنترل ناهنجاری های فرهنگی- اجتماعی با جلسات محلی قرآن

وی افزود: در ذیل بودجه نیم درصدی، بیش از 25 طرح اجرا شد که یکی از آنها، راه اندازی «جلسات محلی قرآن» است که یک حرکت بسیار عالی برای مهار بسیاری از انحرافات فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود. بسیاری از افراد به واسطه این جلسات مشکلاتشان حل می شود و ضمن برپای جلسات قرآنی محلی ارتباطشان بیشتر می شود. حدود 100 جلسه محلی و خانوادگی تاکنون راه اندازی شده است ضمن اینکه از جلسات محلی سنتی که در برخی از محلات هنوز وجود دارد حمایت می کنیم.



تک فلاح در مورد تأثیر وضعیت نابسامان اقتصادی بر فعالیت مراکز آموزش قرآن و امکان افزایش هزینه های آموزش قرآن در مؤسات قرآنی گفت: در مدیریت راهبردی ما باید چشم انداز داشته باشیم و برای شرایط پیش آمده نیز تدبیر کنیم تا اهداف بلند مدت و کوتاه مدت محقق شود.

وی افزود: پیش از انقلاب برای فعالیتهای قرآنی هزینه ای از مردم گرفته نمی شد و بانیان خیری بودند که احساس کردند دین در خطر است لذا به عنوان باقیات الصالحات در این زمینه هزینه کردند. بعد از پیروزی انقلاب به خاطر آن شور انقلابی که در مردم وجود داشت ما مشکلی در تأمین هزینه مؤسسات قرآنی نداشتیم و خود مردم رونق بخش و ایجاد کننده این مراکز بودند اما با پایان جنگ به دلایل مختلف این امر کاهش پیدا کرد و از همه مهمتر دولت بیش از اندازه وارد عرصه فرهنگ شد و خط کشی هایی را در حوزه فرهنگی وارد کرد و در خیلی از جاها زمام امور فرهنگی را به دست گرفت که این اشتباه بزرگی بود.

حضور زیاد دولت در عرصه فرهنگ موجب کاهش مشارکتهای مردمی در حوزه قرآن شده است

وی با تأکید بر اینکه مردم متولیان اصلی دین هستند، افزود: ورود دولت در فعالیتهای فرهنگی دینی که مربوط به مردم است، اشتباه است. دین را باید خود مردم جلو ببرند البته اگر جایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی باشد که دولتی نیست و یک رهبر دینی بر آن مدیریت دارد و از نظر سیاسی ثابت است، مشکلی پیش نمی آید. اما دولتها هر چهار سال عوض می شوند و به تبع آن تصمیمات و سیاستها نیز تغییر می کند و جالبتر آنکه وزاری فرهنگی دولتها حتی کمتر از 4 سال در این پست هستند و این تغییرات مدیریت فرهنگی ضربه می زند.

معاون آموزشی پژوهشی سازمان دارالقرآن در پایان گفت: مـتأسفانه با حضور فراگیر دولت در عرصه فرهنگ، مردم عقب نشینی کردند و چون فضا به مانند دوران جنگ معنوی نیست مردم با وجود انجام کارهای خیر، اما در حوزه مشارکت های قرآنی کمتر وارد شدند و این به دلیل حضور زیاد دولت در عرصه فرهنگ است. به طور مثال در ایام محرم و صفر هزینه ای که دولت و حاکمیت می کند یک هزارم خرجی که مردم در این ایام می کنند، نیست. آن پولی که دولت برای حمایت از مساجد می دهد یک درصد از آن چیزی که خود مردم برای مساجد هزینه می کنند، نیست و لذا برای رونق بخشی فعالیتهای قرآنی باید خود مردم حضوری فعال داشته باشند.