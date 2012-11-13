  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

سرفصلهای 6 رشته تصویب شد/

ایجاد رشته جدید مهندسی نمک زدایی و دریانوردی در دانشگاه آزاد

ایجاد رشته جدید مهندسی نمک زدایی و دریانوردی در دانشگاه آزاد

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد از ایجاد 6 رشته جدید در این دانشکده خبر داد و گفت: این رشته ها که سرفصل های آن مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، به زودی در این دانشکده راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرحسین جاوید، رشته های بیولوژی دریا، فیزیک دریا، شیمی دریا، عمران سازه دریایی و کشتی سازی را از رشته های فعال در دانشکده نام برد و افزود: ایجاد رشته جدید مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب از جمله برنامه های این دانشکده است که به زودی راه اندازی خواهد شد. 

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات، ادامه داد: سرفصل دروس این رشته تعیین و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه برای تائید نهایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال شده است.

وی از راه اندازی رشته های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و یادآور شد: رشته های علوم دریایی و اقیانوسی گرایش هیدروگرافی و زمین شناسی، دریانوردی گرایش حمل و نقل دریا، مهندسی سواحل، زیست فناوری دریا و محیط زیست دریا نیز که دارای سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، در آینده نزدیک در دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات راه اندازی خواهد شد.
کد مطلب 1742607

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