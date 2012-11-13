به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اول رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در حالی از ساعت 17:45 امروز سه شنبه 23 آبان ماه آغاز خواهد شد که مدعیان گروه یک این پیکارها باید رو در روی یکدیگر صف آرایی کنند. تیم پرسپولیس جویبار با سرمربیگری غلامرضا محمدی در حالی باید میزبان تیم ثامن‌الحجج (ع) سبزوار باشد که محسن کاوه، همکار قدیمی اش سرمربیگری این تیم خراسانی را بر عهده دارد.

به هر حال جدال این دو تیم مدعی در نخستین هفته رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از حساسیت و جذابیت بالایی برخوردار است که می تواند هزاران تماشاگر مازنی را به سالن کشتی شهرستان جویبار بکشاند. کشتی گیران این دو تیم عصر روز گذشته با حضور در مراسم وزش کشی روی باسکول رفتند و حریفان خود را شناختند. بنا بر این گزارش ترکیب این دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب تیم‌ پرسپولیس:

55 کیلوگرم: عارف محمدزاده

60 کیلوگرم: سعید احمدی

66 کیلوگرم: مسعود کمروند

74 کیلوگرم: حسن طهماسبی

84 کیلوگرم: علیرضا گودرزی – (مرتضی رضایی قلعه- ذخیره)

96 کیلوگرم: عباس طحان- (جمال میرزایی – ذخیره)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی – (سید احمد رسولی- ذخیره)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربی: سید مراد محمدی

سرپرست: مهدی حاجی‌زاده

ترکیب تیم ثامن‌الحجج (ع) سبزوار:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی

66 کیلوگرم: محمد نادری

74 کیلوگرم: حسام مقدم

84 کیلوگرم: احسان امینی

96 کیلوگرم: عرفان امیری

120 کیلوگرم: پرویز هادی (فردین معصومی- ذخیره)

سرمربی: محسن کاوه

مربی: پژمان درستکار

سرپرست: حسین ملکی