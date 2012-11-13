مقاوم سازی 6 هزار کلاس درس در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رییسی با بیان این مطلب افزود: طرح مقاوم سازی مدارس یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت دهم به طور جدی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که تا کنون 46 هزار کلاس درس در طرح مقاوم سازی مطالعه شده که از این تعداد 22 هزار کلاس درس به مرحله اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه شش هزار کلاس درس نیز در دست اجرای طرح مقاوم سازی است، گفت: بزودی این کلاس‌ها را با استاندارد کامل تحویل آموزش و پرورش خواهیم داد.

رییسی تصریح کرد: در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی زلزله که در پرتغال برگزار شد، طرح مقاوم سازی مدارس ایران به عنوان یکی از طرح‌های مطرح بین‌المللی و جهانی مطرح شد که نشان می‌دهد این موضوع به لحاظ فنی مهندسی از کیفیت مناسبی برخوردار است.

وی در ادامه درباره احداث نمازخانه مدارس نیز گفت: سازمان نوسازی هیچ پروژه‌ آموزشی پرورشی را بدون نمازخانه تحویل نمی‌دهد و طی 5/3 سال گذشته سه هزار و 672 باب نمازخانه با زیربنایی معادل 580 هزار متر مربع تحویل داده‌ایم.

به گفته معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، یک هزار و 600 نمازخانه دیگر نیز در حال احداث است که به صورت نیمه تمام بوده و در صورت تخصیص اعتبارات تا پایان دولت دهم این پروژه‌ها نیز تحویل داده خواهد شد.