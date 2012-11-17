توسعه خدمات پیشخوان مهمترین اولویت کاری پست فارس

غلامرضا نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان فارس حدود 380 دفتر و در شیراز حدود 150 دفتر پیشخوان وجود دارد که این تعداد بخاطر راه اندازی یا تعطیل شدن در نوسان است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیریها در این دفاتر پیشخوان 600 خدمت از نهادهای مختلف قابل عرضه است که متاسفانه به علت آگاهی نداشتن مردم از 150 خدمت بیشتر استفاده نمی شود.

مدیر کل پست استان فارس اظهار داشت: طبق فراخوان داده شده از استانداری 100 دفتربه استان فارس اضافه می شود که از این تعداد 60 دفتر در شهرستانها و 40 دفتر در شیراز است که به ارائه خدمات می پردازند.

تحریمها بر مواسلات پستی بی تاثیر است

وی تاکید کرد: وضعیت پستی در شش ماه امسال دارای 35 میلیون صادره و 32 میلیون وارده از نقاط مختلف است که در استان قبول، ارسال و یا توزیع می شود.

مدیر کل پست استان فارس با اشاره به اینکه افزایش نرخی برای هزینه های پستی اعلام نشده، ادامه داد: در ارسال و دریافت پستی محصولات خارجی با وجود تحریمها هیچگونه مشکلی وجود ندارد و جابجایی کالاهای پستی به خوبی انجام می شود.