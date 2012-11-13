سرعت 160 کیلومتری قطار در خطوط جدید/ بالاترین سرعت در قطار تهران مشهد و زنجان

مصطفی معینی در گفتگو با مهر در خصوص افزایش سرعت قطارها و طراحی خطوط جدید، اظهار داشت: خطوط جدید براساس سرعت 160 کیلومتر طراحی شده است اما سرعت در بخشی از مسیرها با توجه به امکانات ترنست ها تا 150 کیلومتر است و قطارهای معمولی هم با حداکثر سرعت توان دیزل ها حرکت می کنند.

وی افزود: قطارها در مسیر تهران - مشهد سرعت بالایی دارند که با توجه به دو خطه بودن و سیستم ویژه نگهداری این خطوط، ترنست ها وقطارها با حداکثر سرعت تردد می کنند.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با بیان اینکه قطارها در مسیر تهران تا زنجان نیز سرعت بالایی دارند، گفت: مسیر تهران تا بادرود و یزد هم خطوط با سرعت بالا طراحی شده اند.

معینی با اشاره به اینکه در مسیر جنوب افزایش ایمنی مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: این مسیر به دلیل قدیمی بودن نیاز به بازسازی دارد البته بخش عمده ای از آن بازسازی شده است و مابقی جزو برنامه سال های آینده است.

وی با بیان اینکه در این مسیر ایمنی افزایش می یابد، اظهار داشت: راه آهن جنوب به دلیل پروفیل مسیر و جغرافیا و هندسه امکان افزایش سرعت ندارد اما با روش های جدید ایمنی مسیر را بالاتر می بریم.

معاون فنی و تخصصی راه آهن تصریح کرد: مسیر جنوب در بخش لرستان شامل قوس هایی با شعاع کم و شیب و فرازهای زیادی است که این موضوع اجازه افزایش سرعت در این مسیر را نمی دهد.