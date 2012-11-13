جشن کتاب در ابرکوه برپا شد/ جای خالی رسانه ها در بین کتابخوانان پر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن هفته کتاب فعالیت های مرتبط با این حیطه گسترش یافته و اداره کتابخانه های ابرکوه با وجود تمام مشکلات مادی خود که گاهی پرداخت قبوض آب و برق را نیز با مشکل مواجه می کند، اقدام به برگزاری جشن هفته کتاب کرد و تمام علاقمندان کتاب را زیر یک سقف جمع کرد.

جشنی کوچک اما پر بار/ فعالان کتابخوانی تجلیل شدند

برنامه این جشن مختصر اما پربار بود. کتابخوانان برتر شهرستان که معیار انتخاب آنها، فعالیت در کتابخانه، تعداد امانت کتاب بیشتر و شرکت در مسابقات فرهنگی و برنامه های جنبی کتابخانه ها بود در این مراسم تشویق شدند.

خیر نمونه در حوزه فرهنگی و کتابخانه که هم یاری رسان مالی به کتابخانه های بی در آمد بود و هم پیگیر مشکلات کتابخانه ها، اگر چه در سالن حضور نداشت اما اقدامات خیرخواهانه او مردم را به تحسین واداشت.

فعالان فرهنگی عرصه کتاب و کتابخوانی نیز که ملاک انتخابشان مساعدت و همکاری با کتابخانه های عمومی در برگزاری برنامه های کتابخانه های عمومی و دلسوز در ترویج فرهنگ مطالعه بود نیز از نظر مسئولان کتابخانه های عمومی دور نماندند.

مسئولان کانون ادبی شعر کتابخانه های عمومی شهرستان نیز که ملاک انتخاب آنان فعال بودن در برگزاری جلسات کانون ادبی شعر بود که از کانون های فعال استان یزد به شمار می روند نیز مورد تقدیر قرار گرفتند تا جامعه ادبی ابرکوه مانند دیگر برنامه های استانی و کشوری اینجا هم سهمی را به خود اختصاص داده باشد.

البته از ایده برتر در چگونگی ارتقاء سطح مطالعه شهرستان که در فراخوان ایده های برتر در چگونگی ارتقاء سطح مطالعه در شهرستان برگزیده شده بود نیز تقدیر شد.

تقدیر از هاتفان فعال کتابخانه که شامل دبیران مدارس بود و تقدیر از همکاری آنان در برنامه های کتابخانه ها، بازدید به همراه دانش آموزان از کتابخانه های عمومی،پیگیری مسابقات فرهنگی کتابخانه ها در مدارس، معرفی برنامه ها و فعالیتهای کتابخانه در مدارس نیز فراموش نشد و در اینجا نیز فرهنگیان با تعداد 18 منتخب بیشترین سهم از قدردانی ها را به خود اختصاص دادند.

برای اولین بار از خبرنگار برتر در حوزه کتاب تجلیل شد

البته اداره کتابخانه های عمومی ابرکوه برای اولین بار در اقدامی که در طول سال و از طرف ادارات و نهادهای مخنلف کمتر دیده شده است، اقدام به انتخاب خبرنگار برتر در حوزه کتاب کرد.

برگزاری دو مسابقه فرهنگی، مسابقه ای برای کودکان و برنامه زنده موسیقی همه خانواده های علاقه مند به کتاب را راضی به خانه ها فرستاد تا بار دیگر ثابت شود که می توان با برنامه های نه چندان پر هزینه، نسبت به پر کردن اوقات فراغت خانواده های ابرکوهی اقدام کرد تا خلأ نبود مکان های تفریحی که در ابرکوه تنها به یک پارک ختم می شود، کمتر احساس شود.

تلاش هایی که علیرغم مشکلات نتیجه داد

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی ابرکوه در این برنامه و مانند بسیاری دیگر از جلسات از دردهای کتابخانه های ابرکوه نگفت و البته از نتایج تلاش هایی گفت که به زعم وی به یاری مردم و دولت دهم در عرصه کتابخوانی شهرستان پدید آمده است.

خبرهایی مانند افزایش تعداد کتابخانه های شهرستان از چهار به هفت کتابخانه یکی از این خبرها بود.

قاسم برزگر البته خبر خوب قبلی خود را با این خبر تکمیل کرد: تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی ابرکوه نیز در طی چند سال گذشته از 35 به 60 هزار جلد افزایش پیدا کرده است.

نتیجه این تلاش ها نیز به گفته این مسئول، افزایش تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی ابرکوه از دو هزار به پنج هزار نفر است.

وی البته از همکاران خود و مسئول سابق کتابخانه های عمومی ابرکوه و تلاش های آنان نیز یاد کرد.

کتاب همچنان در سبد خانوارها نیست

امام جمعه ابرکوه نیز در این جشن از قدر و منزلت کتاب گفت.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی به نقش و منزلت کتاب در ارتقای جامعه نیز اشاره کرد.

وی این نکته را نیز در سخنان خود فراموش نکرد که دردی از دردهای فرهنگی جامعه بود: متأسفانه در شرایط فعلی چنان درگیر مسائل زندگی به ویژه در عرصه اقتصاد شده ایم که نیاز روح خود به تغذیه را فراموش کرده ایم و کتاب در سبد زندگی ما چندان جایگاهی ندارد.

در امر کتاب و کتابخوانی فقط شعار ندهیم

متأسفانه کتابخانه های شهرستان که با تلاش های بسیار ایجاد شده اند و باعث افزایش سطح مطالعه بوده اند این روزها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند که اصلی ترین آنها مشکلات مالی است.

برای شهرستانی فرهنگی مانند ابرکوه زیبنده نیست که کتابخانه ها به عنوان اصلی ترین تابلوهای فرهنگی برای گرفتن تنها درآمد و سهم قانونی خود از برخی از شهرداری ها با مشکل مواجه باشند و مصوبات و تصمیمات انجمن های کتابخانه های عمومی شهرستان هیچ وقت به صورت کامل عملی نشود.

توقع مردم و مسئولان و به ویژه رهبر معظم انقلاب، ارتقاء سطح مطالعه در جامعه است و آیا می توان از مسئولی که برای پرداخت قبوض آب و برق کتابخانه ها نیز با مشکل روبرو است، توقع انجام کارهای شایسته در این زمینه داشت؟

------------

گزارش: رحیم میرعظیم