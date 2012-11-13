مترو تهران بیش از 50 برابر جمعیت ایران مسافر جابه جا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد منتظری با بیان این مطلب افزود: همچنین مترو را می توان یک پروژه زیست محیطی دانست چرا که تاثیرات به سزایی در کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی دارد. چنانچه سهم وسایل حمل و نقل جاده ای در تولید گاز آلاینده co2 ، هفتاد و شش درصد است درحالی که سهم هواپیما در تولید این گاز آلاینده 12 درصد ، وسایل حمل و نقل دریایی 10 درصد و سهم حمل و نقل ریلی تنها 2 درصد است.

خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران تا سال 2014 برابر 11 میلیارد دلار خواهد بود

وی افزود: براساس آمار سازمان ملل خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 2008 برابر 8 میلیارد دلار بوده و در سال 2014 برابر 11 میلیارد دلار و در سال 2019 نیز برابر 15 میلیارد دلار خواهد بود. خسارت های ناشی از آلودگی هوا در حالی به شهر و شهروندان تهرانی تحمیل می شود که با راهکارهایی مانند توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو می توان گام های بلند و تاثیر گذاری برای رفع این معضل برداشت.

نماینده مجمع جهانی حمل و نقل عمومی (UITP) در تهران تصریح کرد: متروی تهران به ازای هر سفر 65/0 لیتر بنزین صرفه جویی می کند و نقش مهم و غیر قابل انکاری در کاهش آلودگی هوا دارد.چنانچه آمارها نشان از آن دارد که تا سال 2004 ، با جابه جایی 560 میلیون نفر توسط مترو در واقع 334 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین صورت گرفته است و انتظار می رود تا سال 2021 با جابه جایی 15 میلیارد مسافر به وسیله مترو تهران 9 میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین صورت گیرد .

1 یورو سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل عمومی 4 یورو بازده اقتصادی دارد

وی ادامه داد: هر خط مترو به طور متوسط 20 کیلومتر طول دارد. زمان ساخت یک خط حدود 5 سال و زمان بهره برداری از آن 70 سال است.

منتظری تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که برای حمل 50 هزار مسافر در یک ساعت در یک جهت (معیار تعیین ظرفیت حمل مسافر توسط سیستم های حمل و نقل) به یک خیابان به عرض 175 متر فقط برای وسایله نقلیه شخصی، یا یک خیابان به عرض 35 متر فقط برای اتوبوس و یا یک مسیر به عرض 9 متر برای قطار در سطح خیابان نیاز داریم. ولی وقتی از مترو زیرزمینی استفاده می کنیم هیچ فضای شهری نیاز نداریم و تعداد مسافری که در یک قطار حمل می شود باید توسط 435 خودروی شخصی حمل شوند.

وی تاکید کرد: همچنین بررسی ها نشان می دهد زمان رسیدن به محل شغل در شهرهایی که مردم از درصد بالای سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند بین 20 تا 25 دقیقه است، این در حالیست که زمان رسیدن به محل شغل در شهرهایی که مردم از درصد بالایی سیستم حمل و نقل شخصی استفاده می کنند بین 55 تا 70 دقیقه است.

نماینده مجمع جهانی حمل و نقل عمومی (UITP) در تهران گفت: از سوی دیگر در شهرهایی که مردم از درصد بالای سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، هزینه حمل و نقل برای جامعه حداکثر 6 درصد تولید ناخالص داخلی است اما در شهرهایی که مردم بیشتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند ، هزینه حمل و نقل برای جامعه 12 درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: قابل ذکر است ، آمارها نشان از آن دارد که در اروپا به ازای هر 1 یورو سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل عمومی 4 یورو بازده اقتصادی به دست می آید و این تنها بخشی از مزیت های مترو به حساب می آید.

ایجاد بیش از 16 هزار شغل مستقیم و 165 هزار شغل غیر مستقیم با ساخت هر خط مترو

وی با بیان اینکه بیش از 85 درصد صنعت مترو ساخت داخل است گفت: در واقع 100 درصد تونل های مترو، 100 درصد ایستگاه ها، 80 درصد تجهیزات و 50 درصد قطارهای مترو ساخت داخل است. بر این اساس در ساخت هر خط مترو 16 هزار و 500 شغل مستقیم و 165 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می شود (در مجموع 181 هزار و 500 فرصت شغلی). در واقع می توان صنعت مترو سازی را فرصتی بی بدیل در راستای اشتغال زایی در کشور دانست.

دکتر منتظری در پایان تاکید کرد: در مجموع چنانچه عزم ملی برای توسعه خطوط مترو در تهران و سایر کلان شهرهای کشور ایجاد شود ، ضمن رفع معضلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، می توانیم به سمت توسعه پایدار پیش برویم و سطح کیفیت زندگی در شهرهای کشور را ارتقا دهیم.