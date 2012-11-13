مسجد جامعه را در مقابل همجمه های فرهنگی دشمن واکسینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حسینی سه شنبه شب در همایش آموزشی مساجد منطقه 7 مشهد که در مسجد حضرت علی (ع) برگزار شد اظهارکرد:همکاری و کار جمعی از مسائل بسیار مهم است، این همگرایی ها باید برای اداره یک مجموعه بی بدیل مثل مسجد در راس امور قرار گیرد.

وی افزود: باید از صرف هزینه های پراکنده جلوگیری کرد و همچنین همدلی و همراه بودن نمازگزاران و مسئولین مساجد برای بهبود امور آنان ضروری است.

وی افزود: بهترین راه ایجاد ارتباط بین افراد، گفتمان شفاهی و رودر رو است، ائمه جماعات باید از این راه استفاده کنند و بهترین فضاها را ایجاد کنند.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: اختلاف نظرها به مشکلات بزرگ و اختلافات عمیق تبدیل نشود، بحث صدقات و کمک ها را هدف گزاری کنید و به مردم نیز منتقل کنید.

وی بیان کرد: مسجد است که می تواند جامعه را در مقابل همه مشکلات واکسینه کند، بچه ها را باید با بسیج و مسجد متصل کرد تا در برابر همه هجمه های فرهنگی دشمنان بیمه شوند.

حجت الاسلام حسینی افزود: دشمن با همه وجود در حال مبارزه با اسلام است، غفلت مام ممکن است ما را به جایی بکشاند کخ دیگر راهی برای جبران باقی نباشد. مسجد محل امن برای مردم باشد، در مساجد جز صدای اذان، صدای دیگری به بیرون پخش نسود، عزاداری و دعا فقط در داخل مسجد باشد و مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنید.

وی گفت: مساجد تولیت ندارند، یعنی مساجد پس از بنا و اقامه نماز در آن به عنوان مسجد، دیگر مالکیت شخصی بر آن وجود ندارد، البته این امر غیر از مستقلات مسجد است.