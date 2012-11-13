آمریکا بدنبال رویکرد جدید در قبال ایران/ تحریم ها لغو می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت اوباما در حال بررسی اتخاذ رویکردی جدید در مذاکرات آتی با ایران است.

به موجب این رویکرد جدید تحریم های موجود علیه ایران بسیار سریعتر از آنچه پیشتر تصور می شد، لغو خواهند شد؛ اگر ایران توجه بیشتری به تعهدات خود در قبال جامعه جهانی نشان دهد.

آسوشیتدپرس در ادامه به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد: هدف آمریکا جلوگیری از شکست دور آتی مذاکرات با تهران است.

این خبر در حالی منتشر می شود که مقامات ارشد اعضای 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به اضافه آلمان ) توافق کرده اند که در تاریخ 21 نوامبر در بروکسل با یکدیگر دیدار و در این رابطه گفتگو کنند.

برهمین اساس امکان آن بسیار زیاد است که در این نشست اینطور نتیجه گیری شود که کشورهای 1+5 و ایران در اوایل سال اتی میلادی نشست مشترکی را برگزار کنند.

بر اساس این رویکرد تازه، در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران گام مهمی را در جهت شفافیت و اعتماد سازی برنامه هسته‌ ای ‌اش بردارد، تحریم های اقتصادی علیه این کشور به سرعت رفع خواهد شد.

آسوشیتدپرس، از قول مقامات آمریکایی در این گزارش اعلام کرده است که تدوین یک رویکرد تازه در باره مذاکرات آینده هسته ‌ای کشورهای گروه ١+٥ با ایران، در چهارچوب تلاش‌های آمریکا برای پیشگیری از شکست دور بعدی مذاکرات با ایران است.

این مقامات همچنین گفته‌ اند که این رویکرد تازه آمریکا یکی از چند گزینه ‌ای است که پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات ارائه خواهد شد. به گفته این مقامات، در این گزینه از ایران خواسته می ‌شود تا غنی ‌سازی اورانیوم با خلوص بالا را متوقف کند، ذخیره فعلی اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد، و فعالیت‌ در تاسیسات فردو را به حال تعلیق درآورد.



در صورت همکاری ایران با این موارد، آمریکا و اروپا نیز تعهد خواهند کرد تا از شدت تحریم های خود علیه صادرات نفت ایران و دیگر حوزه‌ها بکاهند.



به گفته این مقامات، در پیشنهاد جدید، سرعت کاسته شدن از فشار تحریمها در مقایسه با پیشنهادهای مطرح ‌شده در مذاکرات پیشین بیشتر شده‌ است.



جزئیات این گزینه پیشنهادی جدید هنوز نامعلوم است، اما به گفته این مقامهای آمریکایی، چارچوب آن به گونه ‌ای تنظیم شده که این طور القا نکنند که هیچ یک از طرفین در برابر دیگری کوتاه آمده است.



بنا براین گزارش، با توجه به شکست دورهای متعددی از مذاکرات هسته ‌ای، تنظیم ‌کنندگان متن این پیشنهاد جدید کوشیده ‌اند تا مفاد آن را برای ایران بیشتر از پیش جذاب کنند و در عین حال، سعی کرده‌ اند تا این پیشنهاد حالتی پیدا نکند که گویا تهران به خاطر همراهی با خواسته‌ های غرب، هم ‌اینک پاداشی به دست می ‌آورد.