به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک امروزه به معضل جدی کلانشهر کرج تبدیل شده و تاکنون طرح های مختلفی از جمله افتتاح تقاطع های غیرهمسطح و بزرگراه برای کاهش بار ترافیکی به بهره برداری رسیده است.

کرج به عنوان شهری که به خوابگاه تهران معروف است؛ صبح زود شهروندان کرجی برای کار خود به تهران سفر می کنند و شب نیز به خانه خود باز می گردنند.



همین تردد روزانه نیازمند زیر ساخت های لازم است که ترافیک موجود نشان دهنده فراهم نبودن زیر ساخت ها است.

آزاد راه تهران به کرج به عنوان پر ترددترین آزاد راه خاورمیانه با ترافیک عبوری بیش از 220 هزار دستگاه وسیله نقلیه است که در حال حاضر ترافیک این آزاد راه به حالت اشباع رسیده و اوج ترافیک در ساعات صبحگاهی و اوایل شب موجب هدر رفتن وقت هموطنان و سوخت می شود بنابراین این پروژه با هدف تسهیل در عبور و مرور و افزایش ظرفیت برنامه ریزی شده است که دو پروژه ادامه آزاد راه همت و همچنین افزایش ظرفیت آزاد راه تهران به کرج در دست اقدام است.

فاز نخست پروژه همت با اعتباری بالغ بر 540 میلیارد ریال تکمیل شده است که صبح روز سه شنبه با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.



عملیات خاکی این طرح دو میلیون و 700 هزار متر مکعب، حجم بتن ریزی 15 هزار متر مکعب، آرماتوربندی طرح یک هزار تن، اجرای آسفالت 70 هزار تن، نصب گارد ریل و ایمن سازی 15 کیلومتر، احداث دیواره سیمانی و حفاظت بتنی 3و نیم کیلومتر و خط کشی با رنگ کرم ترافیکی 40 کیلومتر بوده است و به طور کلی 400 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.



عملیات فنی افزایش ظرفیت آزاد راه تهران به کرج در فاز نخست به طول 12 کیلومتر است که آسفالت این طرح 9 هزار و 171 متر مکعب، خاکریزی 285 هزار متر مکعب، میلگرد 25 تن و بتن نیز8 هزار و 700 متر مکعب بوده است.



فاز دوم اتوبان شهید همت خرداد ماه سال 92 افتتاح می شود



مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در حاشیه مراسم افتتاحیه فاز نخست اتوبان شهید همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاز دوم اتوبان شهید همت خرداد ماه سال 92 افتتاح می شود، اظهار داشت: کارهای عمرانی ادامه اتوبان شهید همت تا انتهای منطقه 22 شهرداری تهران به طول 5 و نیم کیلومتر کار شد و قطعه دوم از انتهای وردآور تا گرمدره به طول 6 کیلومتر است که امروز به بهره برداری رسید و مابقی 8 و نیم کیلومتر تا میدان امام حسین(ع) کرج است.



قدرت الله ضیایی فر گفت: عملیات قطعه سوم نیز به طول یک کیلومتر آماده روکش آسفالت است به دلیل اینکه مراکز نظامی در مسیر بود سبب تاخیر کار شد.



مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز افزود: مشکل دیگر پارک جهانما بود که قسمتی از آن در مسیر قرار می گرفت بنابراین سعی کرده ایم که کمترین آسیب به پارک وارد شود و به سمت کوه شیفت دادیم.

ضیایی فر با بیان اینکه در قطعه 6 کیلومتری اتوبان شهید همت 40 میلیارد تومان هزینه شده است، اضافه کرد: افتتاح این طرح تاثیر بسیار زیادی در تسهیل رفت و آمد شهروندان البرزی دارد.



وی تصریح کرد: عده زیادی از شهروندان کرج در این مسیر شبانه روز تردد می کنند که افتتاح این طرح در کاهش ترافیک موثر است و امیداوریم با تکمیل کار اهداف را سریع تر پیاده سازی کنیم.



مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز افزود: فاز دوم اتوبان شهید همت طبق برنامه تا خرداد سال 92 انشاالله به بهره برداری می رسد.

نیاز فاز نخست اتوبان شهید همت به تاسیسات خاص و غیر خاص

مدیر پروژه احداث خدمات غیر خاص اتوبان شهید همت در حاشیه افتتاحیه فاز نخست اتوبان شهید همت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز نخست اتوبان شهید همت به تاسیسات خاص و غیر خاص نیازمند است.



محمدرضا نعمت خواه با بیان اینکه در احداث هر جاده ای تاسیسات خاص و غیر خاص نیاز است، اضافه کرد: باید در کنار اتوبان به مردم این خدمات ارائه شود به طور کلی به دلیل اینکه بخش زیادی از فاز نخست اتوبان شهید همت در مسیر پادگان نظامی قرار داشت تامین زمین برای این هدف مسیر نشد بنابراین برای تحقق این هدف باید با ادارات و سازمان ارتباط می گرفتیم.

وی با بیان اینکه هر جاده ای یک راهداری و تاسیسات خاص و غیر خاص نیاز دارد، گفت: ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی، راهدارخانه، مجتمع خدمات رفاهی شامل پمپ بنزین، فروشگاه، خدماتی از قبیل تعویض روغنی از جمله تاسیسات غیر خاص است.



مدیر پروژه احداث خدمات غیر خاص اتوبان شهید همت اظهار داشت: باید این خدمات ارائه می شد ولی زمین در اختیار ما قرار داده نشده است.

نعمت خواه ادامه داد: برای اینکار دو قطعه زمین در نظر گرفته شده است ولی باز هم در این زمینه مشکلات اداری داشتیم که اختصاص زمین امکان پذیر نشد.



مدیر پروژه احداث خدمات غیر خاص اتوبان شهید همت تصریح کرد: هم اکنون به دنبال این هستیم خدمات را دریافت کنیم.



راه های استان البرز نیازمند طراحی ویژه

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه فاز نخست اتوبان شهید همت افزود: همه حوزه شهر کرج را از داخل و قسمت شمالی و جنوبی باید طراحی کنیم و در این شهر جمعیت زیاد زندگی و خوردهای زیادی تردد می کند که با ساخت بزرگراه و پل باید امکانات رفاهی زندگی را فراهم کنیم.

محمدرضا رحیمی گفت: امیدواریم دولت در همه جنبه ها برای این منطقه فکر اساسی کند ما جاده های مختلف به روش های مختلف باید ایجاد کنیم.



رحیمی تصریح کرد: این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار می شود بخش خصوصی هزینه خود را می تواند جبران کند که موجب آسایش مردم و توسعه کشور می شود.



تاخیر 7 ماهه در افتتاح اتوبان شهید همت

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اتوبان شهید همت باید فروردین افتتاح می شد ولی هم اکنون آبان ماه است، اضافه کرد: برای رفع موانع پروژه شهید همت که تمام آن اموال دولت بود باید هزینه و توافق می کردیم و فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیافتد و در این راستا با چندین وزیر و فرمانده نظامی نشست داشتیم که در این راه کمک کرده اند و راه باز شد.

وی تاکید کرد: باید برای رفع گره ترافیکی و توسعه راه ها و اتصال شمال به جنوب و غرب به شرق فکر اساسی کنیم و در این راه باید از بخش خصوصی کمک بگیریم.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شهروندان باید طی 20 دقیقه بین کرج به تهران جابه جا شوند، افزود: این ترافیک کشنده و این همه توقف جز بیماری و زجر خانواده ها و سوزاندن بنزین بهره ای نخواهد داشت.



وی گفت: راه در تمام اقتصادها حرف اول را می زند و اقتصاد بدون راه و گسترش شبکه های راه شکوفا نمی شود.



آزاد راه تهران به کرج پر ترافیک ترین آزاده راه کشور است



وزیر راه و شهرسازی نیز در ادامه مراسم با بیان اینکه آزاد راه تهران به کرج پر ترافیک ترین آزاده راه کشور است، اضافه کرد: در این زمینه بحث اتوبان شهید همت مطرح شد و مقرر شد اتوبان شهید همت به انتها میدان امام حسین(ع) متصل شود.

علی نیکزاد تصریح کرد: طرح های مختلفی برای استان البرز در نظر گرفته شده است که کنار گذر آزاد راه جنوبی در کرج در دست اقدام است و با راه اندازی آن، از کنار کرج و شهر جدید هشتگرد می گذرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه ریزی دولت دقیق و فنی بود، افزود: این کارها را باید برای خدا انجام دهیم.



نیکزاد افزود: 540 میلیارد ریال هزینه پروژه فاز نخست اتوبان همت شده است که به صورت مشارکتی ادامه این اتوبان تا میدان امام حسین(ع) در دست اجرا است و از اولویت های اول ما است ضلع شمالی و جنوبی آزاد راه تهران به کرج قطعاً در این دولت به اتمام می رسد و مردم از 5 خط رفت و 5 خط برگشت استفاده می کنند.

گزارش: مهدی دهقان