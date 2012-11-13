جنگ با سودان جنوبی بعید است/ اسرائیل بزرگترین تهدید منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، "احمد بلال عثمان" وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی سودان شب گذشته در گفتگو با تلویزیون رسمی این کشور گفت: جنگ مجدد با سودان جنوبی کاملا بعید است.

وی اظهار داشت: باید از طریق 8 توافقنامه ای که با سودان جنوبی امضا شده است به صلح با این کشور دست یافت. همانطور که برخی ادعا می کنند مذاکره با سودان جنوبی از بین نرفته است.

سودان و سودان جنوبی اواخر سپتامبر توافقنامه ای را امضا کردند که به اختلافات 2 کشور درباره مرزها، درآمدهای نفتی و منطقه نفتی ابیی پایان می دهد.

وزیر اطلاع رسانی سودان در بخش دیگر سخنان خود درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به سودان گفت: حمله اسرائیل به سودان تنها نظام این کشور را هدف قرار نداده بود بلکه کل سودان یعنی زمین و منابع آن را هدف قرار داده بود.

وی با بیان اینکه جنگ آتی [با اسرائیل] جنگ آب ها خواهد بود گفت: اسرائیل بزرگترین تهدید برای کشورهای عربی و تمامی منطقه محسوب می شود و این رژیم از سال 1948 تاکنون تلاش می کند به سودان حمله کند.

احمد بلال عثمان در ادامه گفت: سودان در عرصه جهانی تلاش کرد که تجاوز اسرائیل به خاک کشورش را ثابت کند و در این رابطه به شورای امنیت شکایت کرد.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی چند هفته پیش کارخانه اسلحه سازی "الیرموک" در خارطوم پایتخت سودان را بمباران کرد که بر اثر آن 4 نفر کشته و 35 تن زخمی شدند.