هیچ مشکلی درخصوص پرداخت حق الزحمه پیروانی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم حسینی در آستانه هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشو، گفت: در بازی مقابل داماش ایرانیان که روز پنجشنبه 25 آبان ماه در وزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود، اصغر جهانداری هدایت تیم ابومسلم خراسان را به عهده خواهد داشت.

وی افزود: خداداد عزیزی مدیر فنی تیم ابومسلم نیز او را در این بازی یاری خواهد کرد.

وی درباره دلیل جدایی غلام پیروانی از تیم ابومسلم بیان کرد: با توجه به نتایج هفته های اخیر ابومسلم غلام پیروانی رغبتی به ماندن در مشهد نداشت و به صورت توافقی از تیم جدا شد و امروز 23 آبان ماه مشهد را ترک خواهد کرد.

حسینی در مورد وضعیت قرارداد و پرداخت حق الزحمه سرمربی سابق تیم فوتبال ابومسلم گفت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و باشگاه با غلام پیروانی به توافق خواهد رسید.

سرپرست تیم فوتبال ابومسلم خراسان رضوی در مورد گزینه بعدی سرمربیگری این تیم اظهار داشت: با چند نفر مذاکراتی داشته ایم و به زودی گزینه مناسب هدایت تیم ابومسلم مشخص خواهد شد.

وی ضمن بیان حساسیت بازی این هفته در برابر داماش ایرانیان گفت: تمرینات این هفته تیم به صورت منظم انجام شده و آماده ایم بدون هیچ مصدوم و محرومی گام کوتاهی به سوی صدر جدول برداریم.

حسینی ادامه داد: برای کسب پیروزی نیازمند دعای هواداران هستیم و امیدواریم روز پنجشنبه شاهد حمایت بیش از پیش تماشاچیان در ورزشگاه ثامن باشیم.

سرپرست تیم فوتبال ابومسلم خراسان ادامه داد: با توجه به این که اکثر بازی های نیم فصل اول را خارج خانه انجام داده ایم، بازی های خانگی نیم فصل دوم فرصت مناسبی برای نزدیک شدن به صدر جدول است.

گفتنی است، تیم فوتبال ابومسلم خراسان با انجام نه بازی و کسب14 امتیاز در رده ششم گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار دارد و پس از دیدار این هفته روز چهارشنبه اول آذر در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میهمان تیم فوتبال گسترش فولاد خواهد بود.