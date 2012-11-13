نخستین مرکز تخصصی مشاوره شغلی کمیته امداد در زاهدان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مسعودیان راد، اظهار داشت: کمیته امداد به جهت محوریت برنامه های اشتغال در سرفصل های کاری و خدماتش، بیش از یک سال است که موضوع مشاوره شغلی متقاضیان اشتغال را از طریق بخش خصوصی(اشخاص حقیقی) پیگیری کرده است.

وی گفت: مشاوره شغلی توسط امدادگران شاغل در معاونت اشتغال و خودکفایی در سراسر استان ارائه می شود اما با توجه به افزایش قابل ملاحظه حجم تعهدات اشتغال این نهاد طی دو سال اخیر لزوم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیش از پیش احساس شد به همین دلیل به کارگیری اشخاص حقیقی نیز در حال حاضر پاسخگوی نیاز امداد در مبحث مشاوره شغلی نیست و لازمه ارتقای خدمات مشاوره شغلی استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه و موسسات آموزشی مرتبط با موضوع است.

وی افزود: در همین راستا نخستین مرکز تخصصی ارائه خدمات مشاوره شغلی با همکاری موسسه آموزش عالی تفتان که تجربیات ارزشمندی در این زمینه دارد با استفاده از فضاهای اداری و آموزشی در اختیار امداد و تجهیزات و اساتید موسسه آموزش عالی تفتان در محل اداره منطقه سه زاهدان راه اندازی شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان بیان داشت: این مرکز علاوه بر خدمات مشاوره تخصصی اشتغال در زمینه هدایت متقاضیان اشتغال به سمت آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز، کاریابی و آموزش های کارآفرینی فعالیت داشته و در عرض مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت دامنه ارائه خدماتش به تعدادی دیگر از شهرستان های استان نیز توسعه می یابد.

وی گفت: در حال حاضر در این مرکز تعداد دو اتاق به ارائه مشاوره انفرادی و یک اتاق جهت مشاوره گروهی و تعدادی اتاق جهت تشکیل پرونده متقاضیان و ثبت سامانه اشتغال های ایجاده شده پیش بینی شده است.

وی افزود: دو باب کلاس آموزشی با امکانات کامل سمعی و بصری در محل اداره منطقه یک زاهدان نیز جهت آموزش های کارآفرینی و مشاوره های گروهی در اختیار موسسه آموزش عالی تفتان قرار گرفته است.