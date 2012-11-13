ناصر بختیاریزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقه دوستانه تیم فوتبال صبای قم با تیم امید صبا در آستانه دیدار با سایپا، اظهار داشت: به خوبی میدانیم که در مصاف با تیم رده هفتم جدول ردهبندی لیگ برتر بازی بسیار دشواری در پیش داریم اما با شناخت کافی به مصاف حریف خود میرویم زیرا صبای قم با سه امتیاز بازی به جمع مدعیان باز خواهد گشت.
وی با اشاره به آمادگی کامل بازیکنان تیم فوتبال صبای قم و به خصوص مهاجمان این تیم ادامه داد: بعد از عملکرد قابل قبولی که مهاجمان ما در دو بازی دوستانه مقابل ذوب آهن و تیم امید صبا نشان دادند، در این دیدار باید قدر موقعیتهای مناسب را دانسته و سعی کنیم به پیروزی قاطع دست یابیم.
مربی تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: بازیکنان ما بعد از نشان دادن آمادگی بالای خود در تمرینات 10 روز اخیر، در بازی های تدارکاتی نیز به شکلی بسیار خوب برنامههای تاکتیکی کادر فنی را در زمین پیاده کردند و با رویکرد جدیدی آماده درخشش در بازی های آتی لیگ برتر هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به آمادگی خوبی که بازیکنان ما دارند و همچنین انگیزهای که در بین تک تک بازیکنان ما به چشم میخورد، تیم سایپا البرز مقابل ما بازی سختی پیش رو خواهد داشت، ضمن اینکه این تیم را نیز نمیتوان کم توان و ضعیف برشمرد.
بختیاریزاده در خصوص شرایط بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در آستانه این دیدار، ابراز داشت: به جز اکبر صادقی هافبک تیم ما که بعد از دیدار برابر فولاد به دلیل سه اخطاره بودن نمیتواند تیم را همراهی کند، مابقی بازیکنان در سلامتی کامل به سر میبرند و برای انتخاب ترکیب مناسب در بازی با سایپا البرز دست کادر فنی باز است.
وی تاکید کرد: در بازی با سایپا البرز بهترین نفرات خود را در اختیار داریم و با توجه به موقعیت خوبی که برای صعود به رده های بالای جدول داریم و آمادگی خوبی که بازیکنان از آن برخوردار هستند، امید زیادی هست که با کسب پیروزی دیگری میدان مصاف با سایپا البرز را ترک کنیم.
دیدار صبای قم و سایپا البرز از ساعت 15 و 30 دقیقه عصر یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار میشود.
بختیاریزاده در گفتگو با مهر:
صبای قم با تفکرات مرفاوی تاکتیکهای جدیدی تمرین میکند
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم صبا با تفکرات صمد مرفاوی تاکتیک های جدیدی تمرین کرده است و در بهترین شرایط برای شکست سایپا در هفته پانزدهم شیوههای متعددی در نظر داریم.
ناصر بختیاریزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقه دوستانه تیم فوتبال صبای قم با تیم امید صبا در آستانه دیدار با سایپا، اظهار داشت: به خوبی میدانیم که در مصاف با تیم رده هفتم جدول ردهبندی لیگ برتر بازی بسیار دشواری در پیش داریم اما با شناخت کافی به مصاف حریف خود میرویم زیرا صبای قم با سه امتیاز بازی به جمع مدعیان باز خواهد گشت.
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