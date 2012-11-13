برگزاری همایش بزرگ انتخاباتی شورای هماهنگی اصلاحات در دی ماه

نجفقلی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش اصلاح طلبان در دی ماه خبر داد و گفت: بعد از ماه محرم و صفر، در روز های 27 و 28 دیماه همایش بزرگی با حضور تمام گروهها و احزاب سیاسی اصلاحات برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش انتخاباتی با هدف مشارکت در انتخابات برگزار می شود که جزئیات بیشتر از این همایش نیز در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در همایش اخیر اصلاح طلبان برای تبیین طرح مناسک شرکت نکرده است گفت:بدلیل بیماری نتوانستم در آن همایش حضور داشته باشم اما تلاش های آقای کواکبیان قابل تقدیر است.

به گزارش مهر، هفته گذشته برخی از گروههای اصلاح طلب تحت عنوان جبهه اصلاح طلبان نیزهمایشی را برای تعیین سازوکار مناسب برای ورود به انتخابات برگزار کردند که بسیاری از گروه ها و شخصیت های این جریان در آن همایش حضور نیافتند. غیبت چهره های اصلاح طلب دعوت شده به این همایش انتقاد مصطفی کواکبیان دبیر کل جبهه اصلاح طلبان را بر انگیخت . وی گفت: برخی از این دوستان بهانه هایی آوردند، مثلا گفتند عروسی داریم یا حاجی داریم و یا می خواهیم به ختم برویم اگر هم می آمدند وقت برای سخنرانی آنان نداشتیم.