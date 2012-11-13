200 میلیون تومانی که از جیب تئاتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین‌ماه سال جاری بود که خانه نمایش 2 در خیابان لارستان تهران راه‌اندازی شد. در آن زمان وقتی این سالن تئاتری راه‌اندازی شد ظرفیت 24 نفری آن و از همه مهمتر استیجاری بودن خانه نمایش 2 بحث‌برانگیز بود. اینکه مکانی به صورت استیجاری در اختیار تئاتر قرار گیرد و هزینه‌ای حدود 200 میلیون تومان صرف بازسازی آن شود و بعد از اتمام قرارداد به مالک واگذار شود روندی سؤال برانگیز بود.



صرف نظر از هزینه تجهیز و خرید امکانات که می‌تواند برای سالن‌های دیگر نیز از این امکانات استفاده کرد، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای این سالن تئاتری که زمانی تبدیل به شعاری بزرگ برای معاونت هنری جهت گسترش تئاتر در مناطق مختلف تهران بود باعث بی استفاده ماندن خانه نمایش 2 شد.



حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 29 فروردین‌ماه سال جاری در مراسم افتتاح خانه نمایش 2 با اشاره به اینکه حرف در حوزه تئاتر زیاد است یادآور شد: اینکه چرا در شرایط ایده‌آلی در هنرهای نمایشی نیستیم، بخشی از آن برمی‌گردد به نبود پیوست فرهنگی در اجرای طرح‌های بزرگ ملی. نبود این پیوست کشور را با آسیب‌هایی مواجه می‌کند که یکی از آن‌ها قرار نگرفتن تئاتر در اولویت‌ها است.





مراسم افتتاح خانه نمایش 2

وی ادامه داد: سالن‌های چند منظوره‌ای که طی سال‌های گذشته در کشور ساخته شده سالن‌های مناسبی برای تئاتر نیستند. ما در عرصه تئاتر باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم و شرایط را فراهم کنیم. باید بدانیم جنس اقداماتی که برای تئاتر شهرستان‌ها انجام شده با جنس حمایت‌هایی که از تئاتر تهران می‌شود متفاوت است. جا دارد برای تهران تدبیر جداگانه‌ای اندیشیده شود.



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: گروه محوری و ساماندهی گروه‌های شهر تهران یکی از راهکارهای حل مشکلات تئاتر در تهران خواهد بود. فضای کالبدی تهران چون فضای کالبدی تخصصی تئاتر نیست نتوانسته به تئاتر کمک کند.



شاه‌آبادی معتقد است نیاز شهر تهران این است که در تمامی مناطق سالن‌های تئاتر وجود داشته باشد. وی ادامه داد: در تهران سالن‌هایی که بتوان برای تئاتر تجهیز کرد کم نیست ولی باید نگاه گروه محور و حمایت‌ از گروه‌های نمایشی در اداره‌کل هنرهای نمایشی وجود داشته باشد تا فشار روی تئاتر را کم کند.



بعد از گذشت تنها چندماه از این سخنان و افتتاح خانه نمایش 2 شاهد هستیم که نه تنها فضای کالبدی تخصصی تئاتر در تهران بهبود نیافت بلکه اقدامی که از آن به عنوان راهکاری برای ایجاد شرایط ایده‌آل در تئاتر در نظر گرفته شده بود نیز با شکست مواجه شد.



حداقل این انتظار می‌رفت که با وجود هزینه کردن برای مکانی استیجاری، مدیریت تئاتر برنامه ریزی مناسبی را برای چندماهی که این فضا را در اختیار دارد انجام داده و استفاده مناسب‌تری داشته باشد. اما شاهد بودیم که در چندماه گذشته تنها اجرای چند نمایش در کارنامه مدیریت تئاتر ایران در خانه نمایش 2 قرار گرفت.



با مشاهده چنین روندی برای سالنی کوچک که قرار بود شرایط ایده‌آلی را برای اجرای آثار نمایشی در سطح شهر تهران ایجاد کند باید خوشحال بود که مدیریت تئاتر بودجه‌ای میلیونی را به مکان‌های استیجاری دیگری در مناطق مختلف تهران اختصاص نداد و شرایط ایده‌آل‌تری برای تئاتر رقم نخورد!