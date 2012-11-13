اولویت بخشداری چهارباغ رسیدگی به مطالبات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، طی آیینی با حضور فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، امام جمعه چهارباغ، معاون برنامه ریزی فرماندار، شهردار چهار باغ و اعضای شورای اسلامی و دهیاران، بخشدار سابق چهارباغ و سرپرست جدید بخشداری، پیش از ظهر سه شنبه تودیع و معارفه شدند.



در این آیین فرماندارساوجبلاغ طی سخنانی از زحمات محسن خازنی در مدت سرپرستی بخشداری چهار باغ قدردانی کرد و علی معاونی را به عنوان سرپرست جدید بخشداری معرفی کرد.

علی حدادی وضعیت ساوجبلاغ را رو به توسعه و پیشرفت دانست و گفت: اعتبارات و پروژه های خوبی در بخش چهار باغ اجرا شده است.



وی تصریح کرد: بخشدار جدید اولویت کار خود را توجه به مطالبات و رسیدگی به امور مردم قرار دهد و نسبت به پذیرش ارباب رجوع اهتمام ورزد.



تاکید بر صرفه جویی برای تحقق اهداف و برنامه ها



حدادی در ادامه خطاب به بخشدار و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش چهارباغ تاکید کرد صرفه جویی را از مهمترین وظایف خود بدانند.



وی افزود: از سال 90 برای 12روستای این بخش بیش از یک میلیارد و580 میلیون تومان هزینه شده که در مقایسه با دولت های قبل قابل قیاس نیست.



کمبود شهربازی و پارک در چهارباغ



حدادی با انتقاد از نبود پارک و شهربازی در شهر چهار باغ از شهرداری و شورا خواست تا با مطالعه مکان مناسبی را برای تفریح مردم در این شهر مهیا کنند.



وی گفت در دولت های گذشته شهرداری ها باید از درآمد های خود برای عمران وآبادی شهر هزینه می کردند ولی در دولت نهم و دهم به شهرداری ها نیز کمک شده است.



حجت الاسلام محمدی امام جمعه چهارباغ نیز طی سخنانی از توجه فرمانداری به بخش چهارباغ قدردانی و از خدمات بخشدار سابق تشکر کرد.

بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ به شمار می آید.