کار کردن صادقانه از ویژگی های مهم بسیجیان است

سردار رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیجیان باید در نهایت صداقت کار کنند ودشمن را بشناسند و دشمن ستیزی کنند و در مقابل دشمن آماده فداکاری باشند.

وی تصریح کرد: بسیجی باید از هستی خود بگذرد و دشمن را بشناسد و آماده رویارویی با آن باشد تا بتواند از اسلام، قرآن، دین و خانواده خود دفاع کند.

محمد سلیمانی ادامه داد: بسیجی بدون چشم داشت به مسائل دنیوی در همه زمینه ها موفق است و در عرصه سازندگی حضور موثر داشته است.

وی بیان داشت: بسیجی متناسب با شناخت و نیاز مردم وارد صحنه می شود و همیشه در همه صحنه ها توانسته است موفق عمل کند.

محمد سلیمانی یادآور شد: بسیجیان متناسب با نوع نیاز انقلاب عنصر زمان و مکان را شناخته و مهمترین عنصر را کاملا درک کرده است و با توجه به رسالتی که برای آن ها تعریف شده بتواند کارکرد خوبی داشته باشد.

وی عنوان کرد: بسیج با توجه به مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... می تواند کارکردهای خوبی را داشته باشد.