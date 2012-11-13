اجرای طرح مدیریت جامع منابع طبیعی تجدید شونده در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هماهنگی برای اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت یک‏پارچه منابع طبیعی کشاورزی در منطقه فولادمحله مهدیشهر در گفتگو با خبرنگاران از توسعه مدیریت جامع منابع طبیعی تجدید شونده در این استان خبر داد و گفت: در این راستا، ظرفیت زیست‏بوم‏ها در سمنان بیشتر حفاظت می‏ شود.

وی اظهار داشت: هدف نهایی از اجرای این پروژه، توسعه مدیریت جامع منابع طبیعی تجدید شونده است.

میرعماد تصریح کرد: در این راستا، باید ملاحظات جنسیتی و سازگاری با شرایط اقلیمی در نظر گرفته شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اجرای این طرح همچنین باید منافع محیط زیست جهانی را از طریق چهار زمینه کاری GEF یعنی تخریب سرزمین، تغییر اقلیم، آب‏های بین ‏الملل و تنوع زیستی به همراه داشته باشد.

وی افزود: از ظرفیت زیست‏بوم‏ها در استان سمنان باید حفاظت شود تا بتوانند کالاها و خدمات مورد نیاز برای تامین معیشت مردم محلی را حمایت کنند.

میرعماد با بیان اینکه طرح توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت یک‏پارچه منابع طبیعی کشاورزی در منطقه فولادمحله مهدیشهر یک‏سری اهداف اختصاصی نیز دارد، این هدف ‏ها را شامل ظرفیت‏سازی بر مبنای دانش بومی مردم محلی، افزایش قدرت درک و فهم از طبیعت و نیز شدت، گستردگی و پیامدهای تخریب منابع طبیعی متعلق به آنها و همچنین تهییج خواست درونی برای پرداختن به مشکلات مربوط از طریق تدوین و تایید شیوه ‏های پایدار و مناسب مدیریت محلی منابع طبیعی ذکر کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: در این زمینه، از ارائه طرح‏ هایی که مربوط به سرمایه‏ گذاری و نیز نحوه بهره‏مندی مردم محلی از منابع طبیعی باشند تا احیا، پایدارسازی و افزایش ظرفیت تولیدی و حفاظتی منابع طبیعی متعلق به آنها حمایت می ‏شود.

وی در بخش دیگری از این گفت ‏وگو به دستاوردهای پروژه و نتایج کلی طرح توانمندسازی اشاره کرد و گفت: دستاوردها و نتایج قابل مشاهده این طرح، شامل جمع‏ آوری اطلاعات پایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی و فهرست نیازها، مسائل و مشکلات مردم در منطقه می ‏شود.

میرعماد از استخراج طرح‏ های کاربردی بر اساس نیاز و ظرفیت واقعی در منطقه و تشکیل گروه‏ ها و صندوق‏ های محلی در روستاهای هدف در راستای اجرای این طرح خبر داد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: همچنین ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان، ایجاد و تقویت مدیریت بومی توسط صندوق، پیگیری مشکلات و نیازهای منطقه توسط نماینده صندوق و گروه با تقویت ارتباط با مراکز دولتی و ... را از دیگر رهاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد.

وی به نتایج فردی توانمندسازی جوامع محلی که غیرقابل مشاهده هستند، نیز نیم ‏نگاهی داشت و گفت: آگاهی از توان و موقعیت محیط اطراف خود، قدرت تجزیه و تحلیل و نیز اولویت‏ بندی نیازها و مشکلات با اجرای این طرح مهم ممکن می‏ شود.

وی طرح توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت یک‏پارچه منابع طبیعی کشاورزی در منطقه فولاد محله مهدیشهر را دارای اثرات دیگری نظیر مدیریت بومی، رسیدن به قدرت برنامه ‏ریزی و تصمیم ‏گیری و ارائه راهکار با توجه به امکانات، ذکر کرد و گفت: خوداتکایی و تعهد، هم‏ افزایی و تشکیل گروه، قابلیت رشد اقتصادی و تشکیل صندوق، نوآوری و ابتکار در ارائه طرح‏ های کاربردی از دیگر این اثرات است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به چشم ‏اندازی که برای اجرای این طرح تعریف شده است، گفت: افزایش پوشش گیاهی، توسعه کشاورزی و بهبود شیوه‏ های غلط سنتی در کشاورزی و دامداری و جایگزینی کشت ‏های چند ساله و پر درآمد نظیر گیاهان دارویی، درختکاری و ... از زمره پیش‏بینی‏ ها در این حوزه است.

میرعماد در خاتمه اضافه کرد: طرح توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت یک‏پارچه منابع طبیعی کشاورزی در منطقه فولادمحله مهدیشهر سبب حفظ منابع طبیعی پایدار با مشارکت و کمک مردم، فرهنگ‏سازی حفظ و احیای محیط زیست و گونه ‏های نادر گیاهی و جانوری، بروز تغییرات و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهبود زندگی می‏ شود که در دراز مدت به آن خواهیم رسید.