به گزارش خبرگزاری مهر، در این سکانسها صابر ابر مقابل دوربین رفتهاست. شیرین یزدانبخش، حبیب رضائی، هدیه تهرانی، نگارجواهریان و شهاب حسینی دیگر بازیگران این پروژه هستند.
فیلمنامه "آشغالهای دوستداشتنی" نوشته محسن امیریوسفی درباره خانوادهای است که یک شب فرصت دارند مشکل مادر خانواده را حل کنند. تدوین همزمان این فیلم که فیلمبرداری آن تا آخر آبان ادامه دارد هم در حال انجام است. امیریوسفی علاوهبر نویسندگی و کارگردانی "آشغالهای دوست داشتنی" به روال سابق، فیلم جدیدش را خودش تهیه میکند.
این فیلم سومین ساخته امیریوسفی بعد از فیلمهای "خواب تلخ" و "آتشکار" است که به گفته مسئولان بنیاد سینمایی فارابی داستان آن در حال و هوای انتخابات سال 88 روایت میشود.
