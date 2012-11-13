محمد جواد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن برگزاری اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای دانشجویان دانشگاه های استان قم گفت: این دوره از مسابقات به میزبانی مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم و همکاری هیئت ورزش های دانشگاهی استان قم انجام شد.



وی افزود: ثبت نام این دوره ازمسابقات از 15 تا 30 مهر ماه در ادارات تربیت بدنی و مجتمع فرهنگی دیجیتال مرکز رشد انجام شد که مسابقات از روز 15 آبان ماه آغاز و شامگاه دوشنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.



مدیر اجرایی مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم ادامه داد: 250 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان قم در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که غالب شرکت کنندگان از دانشجویان دانشگاه قم بودند.



وی گفت: در طول برگزاری این دوره از مسابقات مدیران انفورماتیک استانداری و هیئت ورزشهای همگانی استان قم از روند برگزاری این مسابقات بازدید کردند.



اخباری اضافه کرد: این دوره از مسابقات در سه رشته PES/PC 2012 ، FIFA/PC 2012 و COUNTER ESWC برگزار شد که پس از رقابتی نزدیک و فشرده نفرات برتر در سه رشته ذکر شده به ترتیب ذیل مشخص شدند:



رشته PES/PC 2012

نفر اول : مهدی سلامی دانشگاه قم رشته الهیات

نفر دوم : حامد احمد آبادی دانشگاه شهاب دانش رشته برق صنعتی الکتروتکنیک

نفر سوم : محمد جواد تقوی دانشگاه شهاب دانش رشته نرم افزار



رشته FIFA/PC 2012

نفر اول : امیر زندی فر دانشگاه قم رشته علوم کامپیوتر

نفر دوم : علیرضا تقدیر دانشگاه صنعتی قم رشته مکانیک

نفر سوم : ابوالفضل اعظمی دانشگاه قم رشته مدیریت صنعتی



رشته COUNTER ESWC ( این رشته به صورت گروهی برگزار شد)

گروه اول: 1) سید محمد مهدی لاجوردی 2) حسن عاشوری 3) مهدی شاه احمدی

گروه دوم: 1) کاظم خوانین زاده 2) بهنام گل محمدی 3) مجید بزرگواری

گروه سوم: 1) محمد جواد لک زایی 2) سعید رحامی 3) امیر طیبی



مدیر اجرایی مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم در ادامه اظهار داشت: جوایز نفرات برتر این دوره از مسابقات طی مراسمی از سوی مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم و هیئت ورزش های دانشگاهی استان قم اهدا خواهد شد.



اخباری از برگزاری چهارمین دوره مسابقات بازی های رایانه ای مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای رشد دانشگاه قم خبر داد و گفت: ثبت نام این دوره از مسابقات از 20 آبان ماه آغاز شده و تا 10 آذر ماه ادامه خواهد داشت که تاریخ شروع مسابقات 15 آذر ماه خواهد بود.



وی در پایان درباره برنامه های آتی مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم گفت: به زودی دوره های آموزشی مجتمع دیجیتال مرکز رشد دانشگاه قم که برای اولین بار بصورت کاملا علمی و آکادمیک در کشور برنامه ریزی شده، آغاز خواهد شد و فارغ التحصیلان این دوره ها پس از یک دوره آموزشی 15 ماه قادر به ساخت بازی و انیمیشن در سطح بسیار حرفه ای خواهند بود.

