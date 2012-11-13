نمایندگان مجلس قانون بیمه کارگران ساختمانی را نهایی کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 86 کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کنند.

براساس تبصره(یک) این ماده واحده به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون مذکور کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی، چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون مربوطه با عنوان ناظر تشکیل می گردد.

براساس تبصره(2) این ماده واحده نیز کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مذبور شوند، با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه های درمانی یا از کار افتادگی و سایر حمایت های مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می گردند.

طبق تبصره(3) این ماده نیز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استثنی و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شود، بلااثر است.

این ماده واحده با 169 رای موافق، 5 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.