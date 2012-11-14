ایران مستحق شکست برابر ازبکستان نبود/ دنیا به آخر نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی که یکی از تماشاگران ویژه دیدار چهارشنبه شب ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی بود پس از شکست تیم ملی ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: صرفنظر از نتیجه ای که به دست آمد، بازیکنان تیم ملی عملکرد خوبی داشتند و باید این بازی را با پیروزی پشت سرمی گذاشتند.

وی با ابراز رضایت از بازی تیم ملی گفت: ما هم مثل همه علاقمندان به فوتبال متاسف شدیم که تیم ملی این بازی را واگذار کرد اما هنوز فرصت حضور در جام جهانی را داریم و دنیا به آخر نرسیده است. ما خردادماه سال آینده چند بازی دیگر داریم که می توانیم با پیروزی در این بازی ها به جام جهانی برویم.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا با این شکست احتمال برکناری کفاشیان وجود دارد خاطرنشان کرد: با یک باخت نبایداحساساتی تصمیم بگیریم. اینها مسائلی است که باید در مجمع فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار بگیرد. اما وظیفه وزارت ورزش این است که از تیم های ملی فوتسال و فوتبال و تیم جوانان حمایت کند تا در آینده بهتر نتیجه بگیریم.