10 درصد گلستانیها دیابت دارند/ تعقیب خانه به خانه دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، پرنوشی، پرادراری، پرخوری، تاری دید، خارش پوست، گزگز کرن اندامها، احساس کسالت، بی قوتی و تاخیر در بهبود زخمها کاهش وزن بدن بدون علت از علائم بیماری خاموش دیابت است که بسیاری از افراد از دیابتی بودن خود خبر ندارند.

مراجعه به بیمارستان و انجام آزمایش ساده قند خون، می تواند از بسیاری از مشکلاتی را که بعدها در اثر ابتلای به دیابت ایجاد می شود، را کاهش داد.

دیگر اعضای بیماران دیابتی قطع نمی شود

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیابت گلستان گفت: دو دستگاه لیزرتراپی در مراکز استان و شهرستان گنبدکاووس دایر می شود که به این وسیله، گلستان، سومین استان مجهز به این دستگاه خواهد شد.

یوسف محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود این دستگتاه به گلستان، دیگر هیچ عضو بیمار دیابتی قطع نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای خرید این دستگاه بیش از سه میلیارد ریال هزینه شده است گفت: بیماران قلبی، عروقی، مبتلا به ارتروز، سیاتیک و ... نیز می توانند از این دستگاه استفاده کنند.

وی تعداد بیماران دیابتی عضو انجمن حمایت از بیماران دیابت استان را 30 هزار نفر اعلام کرد و گفت: در مجموع 10 درصد جمعیت استان مبتلا به دیابت هستند که بسیاری از بیماران هنوز شناسایی نشده اند.

اجرای طرح غربالگری خانه به خانه دیابت

محمدی در خصوص فعالیتهای انجمن و خدمات ارائه شده گفت: یک طرح بزرگ در دست اجرا داریم که به عنوان اولین استان در کشور در زمینه طرح غربالگری خانه به خانه دیابت فعالیت می کنیم.

وی اظهار داشت: در اولین گام، این طرح در شهرستانهای، آزادشهر، رامیان، خان ببین، نگین شهر، نوده خاندوز و کلیه روستاهای این منطقه اجرا می شود.

مدیرعامل انجمن بیماران حمایت از بیماران دیابتی گلستان گفت: انشاء الله در تحقق فرمایشان رهبری که بیمار بجز درد بیماری درد دیگری را نباید تحمل کند، بیماری دیابت در گلستان کنترل می شود و این امر محقق نمی شود مگر با همت و تلاش همه مسئولان.

تهیه پلاک برای بیماران

وی از دیگر خدمات این انجمن را شناسایی و صدور کارت و دفترچه مراقبتهای درمان، ویزیت رایگان، برگزاری کلاسهای آموزشی، اردوهای زیارتی، تفریحی، برگزاری مسابقات فرهنگی، توزیع پلاک تیپ یک و دو، توزیع دستگاه فشار سنج، دستگاه قند سنج رایگان، تخفیف 30 درصدی شهریه دانشجویان دیابتی دانشگاه آزاد، اعطای تسهیلات بانکی، تاسیس فرودشگاههای مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و مکمل های دارویی در شهرستانهای گرگان، علی آبادکتول، کردکوی، آق قلا و ... بیان کرد.

یوسف محمدی در زمینه اهدای پلاک گفت: روزانه شاهد آن هستیم که بسیاری از عزیزان دیابتی بر اثر حوادث مختلف به درمانگاهها و بیمارستانها مراجعه می کنند و بر اثر تزریق اشتباه سرم قندی فوت می کنند، برای جلوگیری از چنین حوادث، پلاکهایی در دو نوع تیپ یک انسولینی و غیر انسولینی تهیه کرده و در اختیار بیماران قرار می دهیم.

محمدی در خصوص علائم مشخصه دیابت یا مرض قند گفت: بهترین راه تشخیص دیابت، آزمایش ساده قند خون است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار از هر پنج ایرانی یک نفر مبتلا به دیابت است، گفت: سلامت افراد متضمن سلامت اجتماع است و زمانی می توانیم جامعه سالم داشته باشیم که در حوزه های دیگر اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و .. نیز موفق باشیم، بنابراین هدف شناساییی بیماران دیابتی و پلاک دار کردن آنهاست.

خسارت هزار میلیارد تومانی دیابت

وی درخصوص هزینه های دیابت گفت: با توجه به خسارات مالی دیابت که سالانه هزار میلیارد تومان است، انجمن حمایت از بیماران دیابتی طرحی را به مجلس پیشنهاد داد که فقط با پرداخت یک چهارم آن حدود 250 میلیارد تومان، این بیماری در کشور مهار شود.

بیماران محروم از سرانه حقوق

مدیرعامل انجمن حمایت زا بیماران دیابتی گلستان گفت: حقوق بیماران دیابتی در کشورهای دیگر جهان، سرانه ماهیانه ای برای این بیماران در نظر گرفته می شود تا برای هزینه دارو و درمان صرف شود ولی به رغم اینکه در کشورمان سالانه حدود هزار میلیارد تومان صرف هزینه دارو و درمان بیماران می شود، اما هزنیه ای بطور مستقیم به بیماران پرداخت نمی شود ولی امیدواریم بتوانیم در آتیه، ضمن ارائه طرحی در این زمینه از حقوق بیماران دفاع شود.

23 آبانماه روز حمایت از بیماران دیابتی نامگذاری شده است.