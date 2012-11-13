بازسازی صحنه قتل هولناک در سیرجان/ اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی علت جنایت

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرداد ماه امسال زنی با مراجعه به ماموران پلیس سیرجان و دادسرا از ناپدید شدن پسرش خبر داد. پس از این شکایت با دستور قضائی تیمی از ماموران تحقیقات برای یافتن پسر گمشده را آغاز کردند.در جریان بررسی‌ها مشخص شد پسر جوان خرداد به طرز مرموزی ناپدید شده بود.

وی افزود: در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت اوایل این هفته مادر پسر ناپدید شده با مراجعه به ماموران اظهار داشت: هنگامی که در حال کندن باغچه بودم با اسکلت انسانی در زیر خاک روبرو شدم. بلافاصله پس از اطلاع ماموران در محل حاضر شده و پس از بررسیها مشخص شد جسد متعلق به پسر ناپدیدن شده است. همزمان با کشف جسد پسر دیگر این خانواده نیز با خوردن چند قرص اقدام به خودکشی کرده بود که با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت.با بهبود حال وی تحقیقات آغاز و مشخص شد او با همدستی پسرخاله‌اش نقشه قتل برادر خود را طراحی و اجرا کرده بود. بعد از این جنایت نیز جسد را در باغچه خانه دفن کرده بودند .

قاضی بخشی در ادامه در خصوص انگیزه متهمان گفت: مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی متهمان مهمترین انگیزه برای ارتکاب این جنایت بود به طوریکه متهمان روز حادثه نیز اقدام به مصرف ماده مخدر شیشه کرده بودند.

دادستان سیرجان خاطرنشان کرد: متهمان هم اکنون با قرار بازداشت روانه زندان شدند و بازپرس پرونده به برادر مقتول اتهام مباشرت در قتل و به پسرخاله او اتهام معاونت در قتل را تفهیم کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: هفته آینده صحنه این جنایت از سوی متهمان بازسازی خواهد شد و پرونده با تکمیل تحقیقات برای محاکمه به دادگاه کیفری استان فرستاده می‌شود.