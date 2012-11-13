محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی های گسترده برای ساخت و توسعه شبکه های فشار قوی برق در کلانشهرهای کشور همچون تهران در زیرزمین، گفت: بر این اساس امسال ساخت خطوط برق هوایی در هسته مرکزی شهر تهران متوقف شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه قرار است خطوط جدید برق تهران به صورت زیر زمینی طراحی، سااخت، نصب و راه اندازی شود، تصریح کرد: یکی از دلایلی که خطوطو برق هوایی در تهران نصب نخواهد به دلیل حفظ زیبائی پایتخت و برخی از کلانشهرها است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون تمامی خطوط برق به طورت کابل های زیر زمینی احداث شده اند، اظهار داشت: این طرح جدید منجر به کاهش تلفات برق هم خواهد شد ضمن آنکه دارای شرایط بهینه پدافند غیرعامل هم هستند.

وی با تاکید بر اینکه در خطوط و کابل‌های برق زیرزمینی از یک فنآوری جدید خازنی استفاده می شود، تبیین کرد: استفاده از این فنآوری حداقل منجر به کاهش یک درصدی تلفات انتقال برق می شود.

بهزاد با بیان اینکه توسعه شبکه های برق زیر زمینی علاوه بر دستاوردهای زیست محیطی دارای مزیت های اقتصادی هم هستند، تاکید کرد: در مجموع با توسعه شبکه‌های انتقال برق در زیرزمین هزینه تعمیر و نگهداری هم به حداقل کاهش می یابد.

به گزارش مهر، از آبان ماه سال گذشته به طور رسمی نصب و راه اندازی تاسیسات زیر زمینی برق تهران آغاز شد به طوری‌که برای نخستین بار یک پست پیش ساخته 630 کیلوولت آمپری در عمق 2.5 متری در میدان امام خمینی (ره) نصب و راه اندازی شد.

در حال حاضر با مشارکت شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، نصب و راه اندازی تاسیسات و پست‌های برق در مناطق پر تردد شهر و به ویژه در محدوده بازار تهران به زیر زمین "Pad Mounted" افزایش یافته است.



در حال حاضر با ایجاد خطوط تولیدی در صنایع و کارخانجات داخلی پست برق دفنی (زیرزمینی) مونتاژ شده و قرار است با حفاری کف منطقه در زیر زمین دفن شود، ضمن آنکه این تاسیسات جدید برقی از قابلیت سریع نصب و ویژگی ایزوله بودن برخوردار است.



از سوی دیگر، پست‌های جدید زیر زمینی برق تهران دارای کیفیت بالایی در مقایسه با پست‌های معمولی بوده ضمن آنکه نصب پست‌های کمپکت (فشرده) برق از دیگر برنامه‌های شرکت توزیع برق تهران بزرگ است.



به طور متوسط در 6 ماهه دوم سال متوسط مصرف برق استان تهران در ساعات پیک به دو هزار و 500 مگاوات می رسد این در حالی است که مصرف برق تهران در تابستان در ساعات پیک به مرز چهار هزار مگاوات افزایش می یابد.



از اینرو، ایجاد پست‌های برق دفنی در افزایش پایداری شبکه برق به ویژه در مواقع بحران همچون سیل، زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه تاثیر گذار است.