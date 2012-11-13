دستگیری پنج سارق ساختمانهای نیمه کاره در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادی اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت ساختمان نیمه کاره طی چند ماه گذشته در شهر اندیشه، ماموران کلانتری 16 اندیشه شهریار با تحقیقات فنی، یک سارق حرفه ای سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.



وی افزود: با ارسال پرونده به پلیس آگاهی از کلانتری 16 اندیشه مبنی بر دستگیری سارق زورگیر متهم بنام "علی- خ" فرزند حسین 23 ساله در بازجوئی های پلیس به جرم خود اعتراف کرد و مشخصات همدستان خود را به کارآگاهان پلیس آگاهی استان داد.



این مسئول عنوان کرد: با بدست آمدن مشخصات همدستان سارق، طی عملیات دیگری هر چهار نفر همدست سارق بنامهای "حمید - ب" "امیر - ت" "محسن - ح" "سامان - ی" دستگیر شدند.



خدادادی ادامه داد: این سارقان در بازجویی پلیس به 9 فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره در سطح شهر اندیشه اعتراف کردند.

کشف بیش از 24 کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران



رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف 24 کیلو و 800 گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی و سوداگر مرگ در 24 ساعت گذشته خبر داد.



سرهنگ فضلعلی شاه اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق موادمخدر و مبارزه با سوداگران مرگ با انجام فعالیت شبانه روزی در 24 ساعت گذشته و اشرافیت اطلاعاتی کامل بر حوزه استحفاظی طی عملیاتی موفق به شناسائی یکی از قاچاقچیان موادمخدر شدند.



وی افزود: با بدست آمدن اخبار واطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی بنام" اعظم- خ" فرزند صیاد علی 31 ساله اهل کرمانشاه در خادم آباد شهریار اقدام به توزیع مواد مخدر می کند، عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



این مسئول عنوان کرد: ماموران انتظامی پس از شناسائی پاتوق قاچاقچی با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از منزل متهم، 24کیلو و 800 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.