به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در اداره ارشاد استان تهران و با حضور وزیر ارشاد گالری رسول‌مهر افتتاح شد.



در ابتدای این مراسم سید احسان قاضی‌زاده هاشمی گفت: در این نگارخانه آثار هنرمندان برجسته کشور در رشته‌های خوشنویسی، مینیاتور، نقاشیخط، تذهیب، نقاشی، طراحی و ... به نمایش در می‌آید.

وی هدف از این کار را حمایت از هنرمندان و کمک به توسعه فضاهای فرهنگی در سطح استان تهران عنوان کرد و افزود: نگارخانه رسول مهر همه روزه از 23 آبان‌ماه تا سوم آذرماه جاری در سالن اصلی این اداره واقع در سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان شهید مطهری شمالی،نبش ارغوان شرقی پذیرای علاقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.



در ادامه رضا رینه‌ای؛ یکی از مسئولان این نگارخانه که از وی به عنوان مدیر این نگارخانه یاد می‌شود گفت: امروز با افتتاح این نمایشگاه بخش اولیه از این کار که سخت‌افزاری بود پدید آمد اما بخش نرم‌افزاری که به خرید آثار هنری اختصاص دارد، امیدوارم با همت و توجه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق پیدا کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های امیرکبیر در عرصه تاریخ و فرهنگ ایران زمین افزود: عوام امیر کبیر را به مدرسه دارالفنون می‌شناسند و خواص او را به اندیشه و نوآوری می‌شناسند و بی‌شک حرکت‌های این چنینی که از زمان دارالفنون پدید آمده باید با چنین اندیشه و تفکری راه را برای تکامل فراهم کند.



غلامحسین امیرخانی، هنرمند خوشنویس سخنران بعدی گفت: آنچه امروز بیان شد نکته‌ای از احساسات همه ما است. چه بسا که در عرصه تاریخ، بزرگان ما با آثارشان چراغی را روشن کردند تا روشنگر مسیر فرهنگ ایران و جهان باشند.



وی افزود: افتتاح هر مرکز فرهنگی هنری یک چراغ روشنگر است. این چراغ تاریکی‌ها را کمتر و روشنی‌ها را بیشتر می‌کند و هدف اهالی فرهنگ و هنر بر این است تا به واسطه فعالیت‌های هنری خود توشه‌ای از معنا و معنویت را بگیرند و شخصیت خود را عمیق و پاینده کنند تا به سهم خود چراغی بیفروزند. لذا مراکز فرهنگی هنری نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند تا بیشتر بهره‌وری داشته باشند.



سخنران بعدی این مراسم فردوس حاجیان؛ رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بود که گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی خود را برای راه‌اندازی رشته خوشنویسی تا مدرک کارشناسی ارشد اعلام کرده است. مبنی بر اینکه به همت وزیر محترم بتوانیم مجددا قانون خبرگان کم‌مدرک و بی‌مدرک را در دانشکده‌های هنری تصویب کنیم.



وی ادامه داد: ما اساتیدی در عرصه فرهنگ و هنر داریم که مدرک ندارند اما امثال ما را تا بالاترین درجه‌های هنری تربیت کردند و باید این شرایط را فراهم کنیم تا این افراد با رعایت تمام حقوق مادی و معنوی به تدریس در دانشگاه‌ها بپردازند.



در ادامه سید محمدحسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از مدیران اداره کل ارشاد استان تهران، اظهار امیدواری کرد تا چنین فعالیت‌هایی در آینده نیز تداوم داشته باشد و گفت: چه بسا که نام زیبای این نگارخانه از نام پیامبراکرم(ص) که امام و رهبر مهر‌، محبت و مودّت است، گرفته شده است. در قرآن به کرات تکرار شده که پیامبری از میان خود شما و از جنس شما با تواضع و پاک دامنی در گفتار و رفتارش انتخاب شده که نسبت به مشکلات و رنجتان حساس است و با همه مومنان رعوف و مهربان و تمام فضائل و مکارم اخلاقی در وجودش تجلی یافته است.



وی افتتاح این گالری را کاری خوب و پسندیده دانست و بیان کرد: این بار افکار و اندیشه بزرگان را در قالب زبان هنر ترویج داده‌ایم، زیرا تاثیر هنر ماندگارتر از هر چیزی است و در وصف آن کسی نمی‌تواند سخنی بگوید چرا که آثار هنری بیانگر ارزش‌شان هستند.



حسینی با تاکید بر سابقه فرهنگی هنری کشور ایران زمین خاطر نشان کرد: سرزمین ایران همواره مهد فرهنگ و هنر بوده و باید بتوانیم همچنان با زبان هنر‌، فرهنگ اصیل خود را به جهانیان معرفی کنیم و اگر دیگران دشمنی کردند ما مهرورزی را جایگزین آن کنیم.