به گزارش خبرنگار مهر، علی ناظری معاون ادبیات و نشر سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج و سپاه صبح امروز سه شنبه 23 آبان در نشست خبری برگزاری هزار نمایشگاه کتاب در هزار نقطه کشور که از سوی این سازمان و در هفته بسیج برگزار میشود، با اشاره به کم لطفی برخی از ناشران در همکاری برای فروش آثارشان در این نمایشگاه اظهار کرد: سعی ما این بود که در این نمایشگاهها آثار مربوط به سال 90 و 91 را ارائه کنیم، اما متاسفانه برخی از آثار مطرح دفاع مقدس به دلیل همکاری نکردن ناشرانشان در این نمایشگاهها قابلیت عرضه شدن را نیافت.
وی ادامه داد: من با انتشارات سوره مهر برای ارائه سه کتاب پرطرفدار پایی که جا ماند، نورالدین پسر ایران و سهم من از چشمان او در نمایشگاههایمان در این طرح، سه بار نامهنگاری کردم، اما در نهایت به من گفتند که ما چندین چاپ از این کتابها را پیش فروش کردهایم و الان هم موجودی برای این طور نمایشگاهها نداریم. سئوال من این است که این برخورد به چه معنی است. آیا این نوع از فروش و برخورد با کتاب نباید ریشهیابی شود؟
ناظری همچنین گفت: در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در شیراز مردم به دلیل درخواست فراوانی که از یکی از این سه کتاب داشتند، به ما بسیار مراجعه میکردند و حتی پایگاهی اینترنتی هم درست شد که با پیش پرداخت پول این کتاب، اثر پس از مدتی به دست آنها برسد. اما ناشر به این مساله اهمیتی نداد و اصلا من نمیدانم این اداها چه معنی دارد.
معاون ادبیات و نشر سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج و سپاه تاکید کرد: نمایشگاههای ما کتاب را در دورترین نقاط کشور مستقیما و با تخفیف ویژه به دست مخاطبان اصلی آن میرساند و سعی ما هم بر این است که اصل ارزانی کتاب را در نمایشگاهمان رعایت کنیم، ولی برخی ناشران گویا به این مساله اهمیتی نمیدهند.
ناظری در ادامه از یکی از همکاران خود (مصطفی آقامیری) خواست که در این باره بیشتر توضیح دهد که وی اظهار داشت: قیمت چاپ جدید کتاب «پایی که جا ماند» 19هزار تومان اعلام شده و ناشر میگوید تنها با 10 تا 15 درصد تخفیف سه ماه دیگر آن را میتواند به ما بدهد و بقیه را پیش فروش کرده است. ما ولی یک تخفیف 35 درصدی برای فروش به مردم در نقاط مختلف کشور میخواستیم که رقم چندان بالایی نیست، اما تنها پاسخی که شنیدیم این بود که موجودی نداریم و هفت چاپ پیش فروش کردیم و باید آنها را تحویل بدهیم.
وی ادامه داد: از رسانهها میخواهم که سئوال کنند این پیش فروش چگونه بوده است که باید مخاطبان اصلی کتاب به خاطرش از کتاب محروم شوند.
آقامیری همچنین به نشر ابرار معاصر اشاره کرد و گفت: این نشر بهترین دوره 6 جلدی کتاب درباره جنگ نرم را منتشر کرده است. در مذاکره اولیه قیمت پشت جلد 9500 تومان اعلام شد. در طول مذکره گفتند ما در چاپ جدید برای هر جلد قیمت 16هزار تومان میخواهیم و در نهایت برای ما در پیش فاکتور برای هر جلد 21 هزار تومان قیمت اعلام کردهاند. آیا با این شیوه می توان مدعی کاری شد که مردم به واسطه آن در اقصی نقاط کشور بتوانند کتاب بخوانند؟
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