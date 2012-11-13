قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فراسیون وزنه برداری، این پیشکسوت وزنه برداری کشور در دو المپیک 1952 هلسینکی و 1956 ملبورن در کنار بزرگانی چون جهان پهلوان تختی و محمود نامجو در عضویت کاروان ورزشی کشورمان قرار داشت و اتفاقا با بداقبالی از رسیدن به مدال برنز المپیک بازماند.



او در المپیک 1952 با حدنصاب مجموع 357.5 کیلوگرم در مکان هشتم دسته 75 کیلوگرم ایستاد اما 4 سال بعد در ملبورن، در حالی که به یک وزن بالاتر رفته بود، با حدنصاب مجموع 417.5 کیلوگرم فقط به دلیل یک کیلو و 200 گرم اضافه وزن نسبت به حریف آمریکایی اش "جیمز جورج" از رسیدن به مدال برنز المپیک محروم شد.

منصوری که اولین حضورش در رقابت‌های جهانی وزنه برداری به مسابقات سال 1951 میلان برمی گردد همان سال در بازی‌های آسیایی دهلی نو مدال نقره را به گردن آویخت. منصوری هفت سال بعد در بازی‌های آسیایی 1958 توکیو در دسته 82.5 کیلوگرم روی سکوی قهرمانی ایستاد تا مدال طلای آن بازی‎ها، آخرین مدال کلکسیون افتخاراتش باشد.



جلال منصوری همچون در سه نوبت طی سال‌های 1967، 1969 و 1974 به عنوان مربی، تمرینات تیم ملی وزنه برداری را زیر نظر داشت.



مراسم ختم مرحوم جلال منصوری روز چهارشنبه 24 آبان از ساعت 16 الی 17.30 در مسجد ولیعصر (عج) واقع در خیابان وزرا برگزار می شود.