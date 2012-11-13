آیا اوباما آرای "جان رالز" را دزدیده است؟!

در گزارشی که توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شده این امکان بررسی شده که آیا اوباما مدیون جان رالز است یا نه.

جان رالز فیلسوف معروف آمریکایی در قرن بیستم است که کتاب نظریه عدالت او از آثار تأثیرگذار فلسفه سیاسی است. مجموعه آراء و نظریات جان رالز را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول که با چاپ کتاب "نظریه‌ای درباره عدالت" در سال 1971 میلادی آغاز می‌شود، رالز اصول عدالت خویش را به عنوان یک نظریه اخلاقی و دکترین کامل و جامع که باید پایه و اساس هر ساختار اجتماعی عادلانه قرار گیرد، معرفی می‌کند.

ولی رالز در دوره دوم فکری خود که تبلور اندیشه‌های وی در کتاب "لیبرالیسم سیاسی" مشهود است، لیبرالیسم و نظریه عدالت خود را به عنوان مناسب‌ترین راهکار سیاسی جهت تکوین یک نظم اجتماعی و همکاری اجتماعی با دوام در جوامع لیبرال - دموکرات معاصر مطرح می‌نماید.

لیبرالیسم‌ سیاسی‌ جان‌ رالز از دو بخش‌ تشکیل‌ می‌شود. یکی‌ خود لیبرالیسم‌ و دیگری‌ لیبرالیسم‌ به‌ نحوی‌ که‌ در فلسفه‌ سیاسی‌ جان‌ رالز پرورانده‌ و تفسیر شده‌ است‌.



در گزارش منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد تصریح شده که هر کسی که در این موضوع شک و تردید دارد که فلسفه بر "جهان واقعی" سیاست تأثیرگذار است باید نطق پیروزی اوباما را بخواند و مورد بررسی قرار دهد.



چنین فردی همچنین باید کتاب"لیبرالیسم سیاسی" اثر جان رالز را نیز بخواند. میان نطق پیروزی اوباما و نظریه‌های جان رالز شباهتهای زیادی وجود دارد که نمی توان به سادگی گفت این شباهتها تصادفی و اتفاقی هستند.



بر اساس این گزارش در جایی از این سخنرانی اوباما بر تنوع و کثرت ایده‌ها و افکار در جامعه آمریکا تأکید می کند و متعاقب آن ضرورت استدلال را بیان می کند.



میان این نطق و آرای رالز در این خصوص شباهت بسیار زیادی وجود دارد.



البته این شاید جای تعجب نباشد که اوباما به عنوان رئیس جمهوری یک کشور دموکراتیک ایده های لیبرال رالز را بیان کند ولی آنچه جای تعجب دارد شباهت زیاد نطق اوباما با جملات رالز است.



حتی شیوه تحلیلی و نتایجی که اوباما در خصوص تفاوت دیدگاهها و آراء بیان می کند با شیوه تحلیلی رالز یکی است.



در جای دیگر اوباما تصریح می کند که با وجود اینکه ایالات متحده آمریکا دارای تنوع فرهنگی است و از ملیتهای گوناگون تشکیل شده است و این "کل"[کشور آمریکا] از مجموع اجزای آن[ملیتهای مختلف تشکیل دهنده آن] بزرگتر است.



این توصیف همان چیزی است که رالز در توصیف جوامع دموکراتیک خوب سامان یافته به کار می رود.



البته باید توجه داشت که نطق سخنرانی اوباما توسط افراد تنظیم می شود و این امکان خیلی بعید نیست که تنظیم کنندگان متأثیر از آرای جان رالز باشند.



از سوی دیگر اوباما در دانشگاه هاروارد درس خوانده و این جایی است که جان رالز در آن استاد بوده و سنت فکری او در این دانشگاه ساری و جاری است.