فیلمسازان کرمانشاه نیازمند حمایت هستند

به گزارش خبر نگار مهر، فیلم در لغت یعنی ایجاد تصاویر متحرک و دنباله دار اما فیلم در دنیای امروز معنای وسیعتری به خود گرفته است و کارکردهای متفاوت و فراونی دارد.

فیلم می تواند وسیله ای باشد برای قدرت گرفتن سیاسیون و حتی قدرت جوامع در همه زمینه ها، اما باید توجه داشت همانقدر که این وسیله جنبه های مثبت دارد به همان اندازه هم می تواند اثرات عکس داشته باشد.

در سینمای هالیوود هر مفهومی که از نظر صاحبانش درست باشد را به حرفه ای ترین و باور پذیرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل می کنند و به وسیله اینگونه فیلم ها به اهداف خود می رسند.

فیلم سازی در جامعه ما نگاه جدیدی به فیلم سازی ظهور کرده است، در اینجا تفکر هست، ولی ابزار و وسایل ساخت نیست.

بی توجهی به فیلم سازی زمینه ساز ایجاد دو اتفاق می شود اول آنکه استعداد ها و نیروی انسانی را از دست می دهیم، فیلم سازان برجسته برای پیشرفت و عینیت بخشیدن به تفکراتشان اقدام به مهاجرت می کنند و یا اگر نتوانند خانه نشین می شوند.

تفاق دیگر اینکه وقتی فیلم سازی از رونق بیفتد زمینه ساز تهاجم فرهنگی و بی هویتی در جامعه خواهد بود، در این حالت راه برای تولید فیلم های آماتور بی کیفیت و تأثیر گذاری مخرب فیلم های جهت دار غربی باز می شود.

با تمام این مشکلات و موانع فیلم سازان کرمانشاهی مانند "لقمان خالدی" مسیری درست و هرچند دشوار را می پیمایند و جانی تازه بر پیکره فیلم شهر می دمند.

البته بعضا اقداماتی هم با حمایت ارگان های مسئول انجام می شود که باز هم نقش مولف پرنگتر از حمایت است، مثلا "هوشنگ حسینی" در جشنواره فیلم رشد و در کنار اسامی نام آشنایی چون "عباس رافعی" و "فرهاد مهرانفر" فیلمش موفق به کسب عناوین متعددی می شود که برای شهر کرمانشاه و فیلم سازی این شهر امید بخش آینده ای پربارتر و پویاتر است.

هوشنگ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پتانسیل های خوبی در فیلم سازی کرمانشاه وجود دارد گفت: با وجود این ظرفیت ها جای کار و بروز این هنر زیاد است.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: فیلم سازی یکی از مهمترین شاخه های هنری است که مردم با آن در ارتباطند که اگر درست و با تفکر باشد می تواند تاثیر مثبت و مطلوب در جامعه داشته باشد یک فیلم ساز پیش از آنکه نیازمند ابزار و لوازم تولید ارائه فیلم باشد نیازمند حمایت است که متاسفانه مسئولین امر آنچنان که باید به فیلم سازی در استان کرمانشاه توجه نمی کنند.

وی ادامه داد: تفاوت فیلم با دیگر شاخه های هنری در این است که فیلم سازی مقوله بسیار حساس و ظریفی است که باید به آن توجه کرد.

حسینی گفت: البته همه این موارد به نوع نگاه مسئولین باز نمی گردد چرا که فیلم ساز نیز مسئولیت های در قبال اثری که خلق می کند دارد و باید نسبت به فرآیند تولید فیلم حساسیت و توجه داشته باشد که اگر این مهم محقق نشود نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

وی درباره وضعیت فیلم سازی در کرمانشاه گفت: فیلم سازی در کرمانشاه روند خوبی طی کرده است و به هر حال همانند آب جاری مسیر خود را پیدا می کند هر چند هم اکنون هم در بین استان های کشور وضعیت خوبی دارد اما هنوز جا برای کار بسیار است و بسیاری از جوانان اهل فن در این رشته مسیر خود را پیدا کرده اند و صاحب عناوین مهم در حوزه ی فیلم و فیلم سازی در سطح کشور و جشنواره های بین المللی شده اند و طبیعی است که از مسئولین انتظار حمایت و پشتیبانی داشت.

وی در زمینه آموزش فیلم سازی در کرمانشاه افزود: پیش از این در حوزه ی هنری کرمانشاه کلاس هایی در زمینه فیلم سازی و آشنایی علاقه مندان با فیلم سازی برگزار می شد که بازدهی لازم را نداشتند و سعی کردیم شکل کارآگاهی به این کلاس ها بدهیم تا علاقه مندان به صورت عملی با فیلم و مراحل ساخت آن آشنا شوند.

هوشنگ حسینی در پایان گفت: با نیروی انسانی و جوانان مستعدی که در استان کرمانشاه داریم اگر مسئولین هم حمایت لازم را انجام دهند می شود به آینده فیلم سازی کرمانشاه امیدوار بود.

