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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

البرز در هفته کتاب میزبان بیش از 30 نمایشگاه است

البرز در هفته کتاب میزبان بیش از 30 نمایشگاه است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: با آغاز بیستمین هفته کتاب در کنار نمایشگاه های استانی بیش از 30 نمایشگاه بزرگ و کوچک در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان در حال برگزاری است.

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ویژه برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته کتاب گفت: همزمان با آغاز این هفته بیش از 30 نمایشگاه بزرگ و کوچک در استان و شهرستانهای مشکین دشت، طالقان، نظرآباد، هشتگرد و.. در حال برگزاری است.

وی افزود: روز چهارشنبه نیز جشن هفته کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از تخصیص سرانه های کتاب به ادارات ارشاد خبر داد و عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تامین کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهداء کتاب به ادارات ارشاد را در دستور کار قرار داده است و از آغاز بیستمین هفته کتاب این مهم آغاز شده است.

ابراهیمی گفت: به دلیل استقبال از مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر و تقارن آن با هفته کتاب این مسابقه تمدید شده و بیش از40 هزار عنوان کتاب در سطح شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ، البرز و...توزیع شده است و اختتامیه آن نیز دهه فجر خواهد بود.

کد مطلب 1742699

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