شهرداری تهران آماده برپایی نمایشگاه کتاب در باغ کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری باغ کتاب تهران صبح امروز شه شنبه 23 آبان با حضور محمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران و علی‌اکبر اشعری مدیر این پروژه در محل ساخت آن برگزار شد.

محمدهادی ایازی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: فضای فرهنگی که در مجموعه اراضی عباس آباد ایجاد شده، در سطح شهر تهران، کشور و حتی منطقه بی‌نظیر است.

وی افزود: در آینده رویدادهای فرهنگی بسیاری را می‌توان در این مجموعه و در مکان‌هایی مانند باغ کتاب، باغ هنر، باغ جواهرات، باغ فلسفه، باغ - موزه دفاع مقدس، تالار بزرگ تهران، تهران سرای قرآن، میدان فرهنگ و گذر فرهنگی تهران شکل داد.

ایازی با اشاره به برخ محدودیت‌های شهرداری تهران برای توجه به مسائل زیست محیطی گفت: ما جدای اینکه ساخت و ساز انجام می‌دهیم، به فکر توسعه فضاهای گردشگری و نیز فضای سبز هم هستیم و پیش بینی‌هایی هم در این خصوص داریم.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به طرح‌های فرهنگی در دست اجرای شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: تا پایان امسال فضایی مناسب به وسعت 1500 مترمربع با کاربری نمایشگاه کتاب در خیابان انقلاب و رو به روی سردر دانشگاه تهران از سوی موسسه همشهری ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ضلع شمالی پارک مریم هم در خیابان کریم خان یک فروشگاه بسیار بزرگ و تقریباً بی‌مانند در منطقه ساخته خواهد شد.

ایازی همچنین از ساخت یک بازار کتاب با وسعت بالغ بر 5000 مترمربع در خیابان 17 شهریور و در محدوده میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا که در حال تغییر کاربری است، خبر داد و گفت: پیش بینی کرده‌ایم زمینی را آنجا برای ساخت این بازار تملک کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از برنامه شهرداری تهران برای ساخت خانه‌های کتاب در محلات پایتخت سخن گفت و تاکید کرد: بر اساس این برنامه در 374 محله شهر تهران خانه کتاب ساخته خواهد شد که تاکنون حدود 250 تعداد از این خانه‌های کتاب راه‌اندازی شده که بالغ بر 50 خانه کتاب آن شبانه‌روزی است.

ایازی در بخش دیگری از سخنان خود، مجموعه باغ کتاب را همچون نگینی در اراضی عباس آباد خواند و با اعلام اینکه دهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان» در دیماه امسال و در همین مجموعه برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد پروژه باغ کتاب تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: شهرداری تهران آمادگی دارد که نمایشگاه کتاب تهران را در سال 1392 در محل باغ کتاب و فضای پیرامونی آن برگزار کند.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین ابراز امیدواری کرد تا آن زمان فضای دریاچه‌ای هم که در پروژه باغ کتاب پیش بینی شده، آماده شود. وی گفت: امیدواریم شهروندان از کل این فضای مفرح و فرهنگی لذت ببرند.