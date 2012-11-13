  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

در خراسان رضوی/

معرفی الگوهای صادراتی موفق، گام موثری برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور است

معرفی الگوهای صادراتی موفق، گام موثری برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید صادرات‌گرا را گام موثری در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده اظهار داشت: تقویت عزم ملی برای صادرات و گسترش فرهنگ عمومی‌ صادرات، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید صادرات‌گرا، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی صادرکنندگان، گسترش فرهنگ تولید برای صادرات و همچنین تبیین سیاست‌های صادراتی و معرفی توانمندی‌ها و چهره‌های شاخص صادراتی کشور می تواند گام موثری در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی کشورمان بویژه در سطح منطقه باشد.

وی با بیان اینکه روند صعودی میزان صادرات غیر نفتی ، حرکتی ارزشمند به سوی ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی و جهش بزرگ در امر صادرات غیرنفتی می باشد افزود: صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی و پیشرفت روزافزون کشور شود.

صفرزاده تاکید کرد: تولیدکنندگان باید برای در اختیار گرفتن بازارهای منطقه و جهان تلاش کنند و از تمام ظرفیت‌و توان ‌خود برای بهبود وضعیت صادرات و افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل استفاده نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت بیش از پیش حفظ و تقویت توان تولید داخلی اظهار داشت: در شرایط کنونی ، طراحی برنامه های تجاری بر اساس کاهش سریع سهم نفت در تامین منابع ارزی کشور ضرورت دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هوشمند سازی صادرات با هدف حمایت از تولید داخلی وتنظیم بازار را از مهمترین محورهای اصلی اقدامات جاری برشمرد و گفت: باید به منظور حفاظت  و بهره مندی حد اکثری از منابع ودر آمد های ارزی غیر نفتی، سازو کار ورود ارز حاصل از صادرات به  چرخه اقتصاد کشور پیاده سازی شود.

صفرزاده تصریح کرد: بهینه سازی تخصیص منابع ارزی به مصارف اولویت دار از طریق احصاء نیاز های مهم ارزی و مدیریت واردات، تمرکز بر فرایند تخصیص و تامین ارز اقلام اولویت دار، حمایت از بخش تولید و تامین نیاز ارزی آن و حذف تقاضای غیر ضروری از سبد تقاضای ارزی کشور از مهمترین راهکار های مدیریت موثر منابع ارزی کشور است.

 

کد مطلب 1742704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها