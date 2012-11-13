معرفی الگوهای صادراتی موفق، گام موثری برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده اظهار داشت: تقویت عزم ملی برای صادرات و گسترش فرهنگ عمومی‌ صادرات، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید صادرات‌گرا، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی صادرکنندگان، گسترش فرهنگ تولید برای صادرات و همچنین تبیین سیاست‌های صادراتی و معرفی توانمندی‌ها و چهره‌های شاخص صادراتی کشور می تواند گام موثری در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی کشورمان بویژه در سطح منطقه باشد.

وی با بیان اینکه روند صعودی میزان صادرات غیر نفتی ، حرکتی ارزشمند به سوی ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی و جهش بزرگ در امر صادرات غیرنفتی می باشد افزود: صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی و پیشرفت روزافزون کشور شود.

صفرزاده تاکید کرد: تولیدکنندگان باید برای در اختیار گرفتن بازارهای منطقه و جهان تلاش کنند و از تمام ظرفیت‌و توان ‌خود برای بهبود وضعیت صادرات و افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل استفاده نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت بیش از پیش حفظ و تقویت توان تولید داخلی اظهار داشت: در شرایط کنونی ، طراحی برنامه های تجاری بر اساس کاهش سریع سهم نفت در تامین منابع ارزی کشور ضرورت دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هوشمند سازی صادرات با هدف حمایت از تولید داخلی وتنظیم بازار را از مهمترین محورهای اصلی اقدامات جاری برشمرد و گفت: باید به منظور حفاظت و بهره مندی حد اکثری از منابع ودر آمد های ارزی غیر نفتی، سازو کار ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور پیاده سازی شود.

صفرزاده تصریح کرد: بهینه سازی تخصیص منابع ارزی به مصارف اولویت دار از طریق احصاء نیاز های مهم ارزی و مدیریت واردات، تمرکز بر فرایند تخصیص و تامین ارز اقلام اولویت دار، حمایت از بخش تولید و تامین نیاز ارزی آن و حذف تقاضای غیر ضروری از سبد تقاضای ارزی کشور از مهمترین راهکار های مدیریت موثر منابع ارزی کشور است.