63 کتابخانه عمومی دولتی و مشارکتی در سیستان و بلوچستان وجود دارد

اسفندیار زیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس سند مطالعه مفید باید 35 درصد از افراد باسواد استان عضو کتابخانه های عمومی بوده و به ازای هر نفر چهار جلد کتاب در کتابخانه ها موجود باشد.

وی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در ایران بعد از انقلاب پیشرفت های خوبی داشته است، گفت: 84 درصد مردم کشور سواد خواندن و نوشتن دارند که این رقم در سیستان و بلوچستان 73 درصد است.

وی افزود: سرانه مطالعه در کشور 15 دقیقه و 29 ثانیه است در حالی که در این استان 11 دقیقه و 38 ثانیه می باشد.

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی سیستان و بلوچستان بیان داشت: گستره فضای کتابخانه های عمومی استان 15 هزار مترمربع است که براساس سند نهضت مطالعه مفید باید تا سال 1404 به ازای هر 100 نفر جمعیت هشت متر مربع فضای مطالعه وجود داشته باشد.

وی گفت: تمامی کتابخانه ‌های سطح استان به امکانات و تجهیزات روز مجهز شده ‌و نمایه نشریات نیز در کتابخانه ‌های سیستان و بلوچستان راه ‌اندازی شده است.