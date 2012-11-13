پرداخت باقیمانده تسهیلات بنگاههای زودبازده لرستان بر اساس سند اشتغال

بهزاد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت مانده تسهیلات بنگاههای زودبازده سالهای 84 تا 89 بر اساس سند اشتغال استان به متقاضیان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع 291 طرح در کارگروه مانده اعتبارات بنگاههای زودبازده مورد تصویب قرار گرفته است، عنوان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد طرح بیش از 140 میلیارد تومان بوده است.

سرپرست دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه سند اشتغال بر اساس برنامه پنجم توسعه ملاک کار در توزیع این تسهیلات است افزود: اولویت پرداخت به طرح های بنگاههای زودبازده به طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش است.

منصوری تصریح کرد: مانده اعتبارات بنگاههای زودبازده استان لرستان توسط بانکهای ملی، سپه، رفاه، تجارت، صادرات پرداخت می شود.

وی با تاکید بر اینکه مانده اعتبارات بنگاههای زوبازده به صورت عادلانه در همه شهرستانها توزیع می شود، گفت: در این راستا بخشهای "آی تی" و حمل و نقل به طور ویژه تری مورد توجه قرار خواهند گرفت.