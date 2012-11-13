ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری مدیران و معاونان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز در آستانه ماه محرم پیش از ظهر امروز در محل این ستاد در مصلی نماز جمعه کرج برگزار شد.

ارائه گزارش از پیشرفت ضریح حبیب ابن مظاهر، تشریح برنامه های محرم، نحوه کمک های مردمی به این ستاد، چگونگی جمع آوری نذورات از مردم و ... از جمله مباحثی بود که در این نشست خبری مطرح شد.

استفاده از سنگ های تزئینی برای نخستین بار در ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر

معاون فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر که شامل دو بخش چوبی و فلزی است از ابتدای سال جاری در البرز کلید خورد.

سعید خالدی در تشریح جزئیات این ضریح اظهار داشت: به دلیل رطوبت بالا در کربلا معلی در سازه های چوبی این ضریح از چوب ساج که مقاوم به رطوبت است استفاده شده و 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: ابعاد این ضریح شامل 2 مترعرض، 3 متر طول و سه متر 13 سانتی متر ارتفاع است که در فاصله 10 متری از ضریح امام حسین (ع) نصب خواهد شد.

خالدی با بیان اینکه ابعاد و اندازه هایی که در ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر به کار رفته است متناسب با برخی حالات زندگی اوست، تصریح کرد: به عنوان مثال ابعاد درب ضریح 60.40 است که عدد 60 در حروف ابجد معادل "حبیب" است.

معاون فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز یکی از ویژگی های ساخت این ضریح را طراحی نور پردازی در داخل ضریح عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار در طراحی ضریح بر روی ضریح حبیب ابن مظاهر از سنگ های تزئینی مانند یاقوت، فیروزه، عقیق، برلیان و ... استفاده می شود.

وی افزود: کارگاه مونتاژ این ضریح در دهه سوم محرم سال جاری در مصلی کرج برپا خواهد شد و ساخت این ضریح تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خالدی اظهار داشت: در ساخت این ضریح مقدس سه کیلو طلا، یک تن نقره و 500 کیلو گرم مس استفاده می شود.

معاون فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: در حال حاضر بخشی مراحل قلم زنی بر روی مس این ضریح در حال انجام است و پس از برپایی کارگاه ساخت ضریح در مصلی کرج هنرمندان کرجی کار قلم زنی، منبت کاری، خاتم کاری و ... را انجام خواهند داد.

ضریح امام حسین(ع) برای حمل به کربلا وارد کرج می شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: ضریح امام حسین (ع) در شهر قم در حال ساخت است و به زودی برای حمل به کربلای معلی وارد کرج می شود.

نورالله حسینی ادامه داد: همچنین امیدواریم به دنبال حمل ضریح امام حسین(ع) با فاصله کمی ضریح حبیب ابن مظاهر را نیز به کربلا بفرستیم.

وی تاکید کرد: ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر که از یاران با وفای حضرت امام حسین(ع) است افتخار بزرگی است که نصیب ستاد البرز و مردم آن شده است.

معاون فنی و اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز در خصوص نحوه ورود ضریح امام حسین(ع) به استان البرز و کرج گفت: نحوه استقبال از این ضریح مقدس یک بحث استانی است که طی نشستی با مسئولان استان به اطلاع مردم خواهد رسید.

حسن حسینی ادامه داد: بطور کلی ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز سه ماموریت ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر، مشارکت در توسعه حرمین شریفین عسکریین و مشارکت در سایر پروژه های توسعه و بازسازی را دارد.

وی اظهار داشت: همچنین مشارکت در سایر پروژه های توسعه نجف، کربلا معلی و سامرا نیز از دیگر مسئولیت های این ستاد است.