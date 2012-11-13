طرح راهداری زمستانی در جاده های استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادر محمد زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای راهداری که در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد اظهارداشت: همزمان با فرا رسیدن فصل سرما طرح راهداری زمستانی استان قزوین با فعالیت 24 گروه راهداری به استعداد 290 نفر نیرو با استفاده از 165دستگاه ماشین آلات از پانزدهم آذرماه در محورهای مواصلاتی این استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت ارتباطی ویژه این استان بیان کرد: وجود 10 گردنه به طول 160 کیلومتر و 12 دستگاه تونل به طول پنج هزارو 400 متر در مسیر راههای اصلی و فرعی استان قزوین و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی 11 استان به مرکز کشور موجب افزایش اهمیت و حساسیت راهداری در جاده های استان قزوین شده است.



محمد زاده تصریح کرد: استان قزوین هم اکنون بیش از شش هزارو 600 کیلومتر راه دارد که از این میزان 216 کیلومتر آن آزاد راه و 265 کیلومتر آن بزرگراه است.

کیومرث فرجی مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین هم در این جلسه ذخیره ماسه نمک این اداره کل برای اجرای طرح راهداری زمستانی را 30 هزار تن اعلام کرد و افزود: همچنین در آستانه فرا رسیدن فصل سرما 13 باب راهدارخانه فعال استان قزوین تجهیز شده و آماده باش خواهد بود.

فرجی، بازنگه داشتن جاده ها، امدادرسانی به مسافران و ایجاد شرایط ایمن برای حمل و نقل جاده ای را از جمله وظایف ذاتی ادارات راه و شهرسازی در کشور اعلام و عنوان کرد: رانندگان وسایل نقلیه برای سفر به ویژه در فصل سرما، ضمن تجهیز خودرو به وسایل گرمایشی و برف پاک کن و اطمینان از سلامت خودرو، می توانند برای آگاهی از وضع راهها با شماره تلفن گویای 141 تماس بگیرند.