افتتاح مراکز فرهنگی در شهر کرج گامی در ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی است

عبدالله پور مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افتتاح مرکز عرضه محصولات فرهنگی سوره مهر و تاثیر آن در کاهش آسیب های فرهنگی در شهر کرج گفت: افتتاح این مرکز در راستای ترویج الگوهای دینی و فرهنگی در کرج موثر خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تنوع محصولات فرهنگی در این مرکز مطابق سلایق گوناگون قطع به یقین چنین مراکزی تضمین کننده فرهنگ ناب اسلامی ایرانی خواهند بود.

سخنگوی شورای شهر کرج با تاکید بر افزایش چنین مراکزی تصریح کرد: شهر کرج از زوایای مختلف نیازمند نهادینه شدن فرهنگ است و با افزیش مراکز فرهنگی اینچنینی می توان به سمت الگوهای غنی فرهنگی حرکت کرد.