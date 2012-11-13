بروجن خودرو از طرح های برجسته و اشتغالزای چهار محال و بختیاری است

رحمن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصول بروجن خودرو مینی بوس و انواع اتوبوس است که ظرفیت مینی بوس در این طرح یک هزار دستگاه و انواع اتوبوس 500 دستگاه است.

وی تصریح کرد: اشتغال طرح بروجن خودرو در این استان 458 نفر است و سرمایه گذاری آن279 میلیارد ریال است.

کرمی ادامه داد: طرح بروجن خودرو در شهرک صنعتی شهرستان بروجن در چهار محال و بختیاری در حال راه اندازی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح های مهم و برجسته زیادی در این استان وجود دارد، عنوان کرد: تارزا چهار محال از دیگر طرح های مهم و برجسته این استان است که محصول این طرح ورق گالوانیزه فولادی است.

کرمی یادآور شد: ظرفیت محصول ورق گالوانیزه فولادی 260 هزار تن و اشتغال آن 200 نفراست.

وی اذعان داشت: سرمایه گذاری طرح تاراز چهار محال 716 میلیارد ریال است و این طرح در شهرکرد در حال احداث است.