رئیس اداره کتابخانه های ورامین با نماینده ولی فقیه در شهرستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این دیدار که صبح سه شنبه در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی برگزار شد، ابوالفضل شیرکوند رئیس اداره کتابخانه های ورامین، تجدید میثاق کتابداران منطقه با آرمانهای امام راحل، ثبت نام رایگان برای استفاده از کتابخانه، بازید دانشجویان و دانش آموزان از کتابخانه های مختلف شهرستان، تجلیل از خادمین کتابخانه ها و کتابخوانهای نمونه را از مهمترین برنامه های این اداره در این هفته بیان کرد.

وی با اشاره به تأسیس کمیته نهضت ملی مطالعه مفید در شهرستان ورامین گفت: هدف این کمیته، افزایش اعضای کتابخانه، منابع کتابخانه ای و سرانه فضای کتابخانه ای است که این کمیته، سامانه ثبت سفارش کتاب را در منطقه راه اندازی کرده است تا هرعضو، کتاب مورد علاقه خود را که در منطقه موجود نیست را از طریق این سامانه، ثبت سفارش و خریداری کند که تا کنون سه هزار و 928 ثبت سفارش در ورامین صورت گرفته است.

شیرکوند افزود: به دلیل عدم وجود یک کتاخانه در مرکز شهر، با رایزنی صورت گرفته، زمینی به مساحت 900 مترمربع توسط شهرداری در پشت مسجد جامع در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته که به زودی عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

مسئله کتاب و کتابخوانی از مسائل مهم جامعه است

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین نیز در ادامه این دیدار، مسئله کتاب و کتابخوانی را از مسائل مهم جامعه عنوان کرد و گفت: بی توجهی به این موضوع که کتاب از چه موقعیتی برخوردار است و در پیشرفت و سعادت انسان چه نقشی ایفا می کند، ضربات خطرناکی بر پیکر جامعه وارد می کند.

آیت الله محمودی افزود: امروز متأسفانه اهمیتی که نسل جوان به بعضی مسائل می دهد که جاذبه اسلامی نسبت به کتاب ندارد و آن شور و شعفی که باید در میان مردم برای حضور در کتابخانه ها باشد، نیست و هر چند که کتاب یک استاد بی توقع و بی هزینه است ولی بازهم عنایتی که باید صورت بگیرد، تحقق نمی یابد.

گفتنی است، امام جمعه ورامین در پایان از تمام افرادی که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش می کنند، تشکر و قدردانی کرد.