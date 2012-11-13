باران پاییزی هوای شهرهای استان مرکزی را پاک کرد/ تفرش رکوردار بارش

کارشناس هواشناسی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی بارندگی های روز گذشته تا صبح امروز در شهرهای استان مرکزی تفرش با 18.1 میلیمتر میزان بارش رکوردار بارش باران در شهرهای استان مرکزی شده است.

پونه غیابی با بیان اینکه دراین مدت مردم شهر اراک 6.3 میلمتر بارش باران را تجربه کردند افزود: شهرستان خنداب با 3.1میلیمتر بارندگی کمترین بارش را داشته است.

وی متوسطه بارندگیهای شهرهای استان را 7.5 میلیمتر عنوان کرد و گفت: ساوه 5.5، خمین5.9، محلات 7.3، شازند 8.5، کمیجان 6.5، دلیجان 7.0، آشتیان 6.8 وغرق آباد8.8 میلی متر باران باریده است.

غیابی با اشاراه به اینکه هنوز برف در ایستگاههای هواشناسی گزارش نشده است گفت: مردم به علت کاهش دما این احساس را دارند که در ارتفاعات برف امده است.

وی از بارش باران ظرف امروز و فردا در شهرهای استان خبر داد.



