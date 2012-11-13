  1. بین الملل
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

شب گذشته انجام شد؛

رایزنی ابومازن و ملک عبدالله در ریاض/ روند صلح محور مذاکرات

رایزنی ابومازن و ملک عبدالله در ریاض/ روند صلح محور مذاکرات

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته با پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار و درباره مسائل فلسطین از جمله روند صلح با وی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ابومازن شب گذشته با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد.

در این دیدار آخرین رویدادهای فلسطین، اوضاع اراضی اشغالی فلسطین و موانع بر سر راه صلح در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

"سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد، "سعود الفیصل" وزیر خارجه، "عبدالاله بن عبدالعزیز" مشاور پادشاه، "مقرن بن عبدالعزیز" مشاور و فرستاده ویژه پادشاه و "بندر بن سلطان بن عبدالعزیز" رئیس اطلاعات، "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور و "عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز" معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در این دیدار حضور داشتند.

کد مطلب 1742729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها