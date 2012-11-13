رایزنی ابومازن و ملک عبدالله در ریاض/ روند صلح محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ابومازن شب گذشته با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد.

در این دیدار آخرین رویدادهای فلسطین، اوضاع اراضی اشغالی فلسطین و موانع بر سر راه صلح در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

"سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد، "سعود الفیصل" وزیر خارجه، "عبدالاله بن عبدالعزیز" مشاور پادشاه، "مقرن بن عبدالعزیز" مشاور و فرستاده ویژه پادشاه و "بندر بن سلطان بن عبدالعزیز" رئیس اطلاعات، "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور و "عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز" معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در این دیدار حضور داشتند.