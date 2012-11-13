اعمال مشوق های انتقال صنایع مزاح شهری گلستان به شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از شهرکهای گرگان در گفتگو با خبرنگاران افزود: استقرارصنایع در شهرکها و نواحی صنعتی برخورداری از معافیتهای مالی، عوارض شهرداری، پرداخت نقد واقساط حق انتفاع صدور رایگان پروانه ساختمان و پایان کار از جمله مشوقهاست.

وی اظهار داشت: ارائه خدمات حمایتی از جمله آموزش، تورصنعتی و اعطاء تسهیلات کمکهای فنی اعتباری از دیگر مشوق هاست.

وی اظهار داشت: اساساً سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به تبع آن شرکت شهرکهای صنعتی گلستان جزو سازمانهای توسعه ای قلمداد می شوند که نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد وتوسعه صنایع کوچک را بر عهده دارند.

بیرودیان گفت: براین اساس در گذشته و حال با ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در اقصی نقاط استان و پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری، عمدتاً در سطح شهرکها و نواحی صنعتی به نظر می رسد که شرکت شهرکهای صنعتی استان سهم مهمی در افزایش سهم صنعت علی الخصوص صنایع کوچک در تولید ناخالص داخلی داشته است.

وی افزود: علاوه بر این زیرساخت ها، مهمترین نقش در ایجاد مشوقهای صنعتی داشته و همواره مورد توجه سرمایه گذاران است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان بیان داشت: استان گلستان مجموعاً دارای 25 مصوبه ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی بوده که از این تعداد 23 شهرک و ناحیه صنعتی است، به نحوی که حداقل در شهرستان یک شهرک و ناحیه صنعتی را داشته باشند عملیاتی شده اند.

وی افزود: ضمن اینکه عمدتاً صنایع استان را واحدهای مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی شکل می دهند که حجم سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده موید اهمیت تأثیرگذاری شهرکها و نواحی صنعتی خواهیم بود.

وی در پاسخ به اینکه، به لحاظ ماشین آلات تولیدی چند درصد وابسته به خارج هستیم، اظهار داشت: در مقایسه با سنوات گذشته، عمدتا ًصنایع فعال استان کوشیده اند تا سطح نیازمندی خود را با درایت و جدیت در امور به نحو فاحشی کاهش دهند تا جایی که بسیاری از طرح های مهم وصنعتی ما در سطح استان با استفاده از توان و تخصص و دانش فنی خود صنعتگران منجر به نتیجه می شوند.

بیرودیان گفت: به عنوان مثال بسیاری از تولیدات کارخانجات ما نوعاً جزو ماشین آلات و یا مواد اولیه دیگر صنایع قلمداد شده و رشد واحدهای صنعتی نسبت به تولید ماشین آلات اقدام می نماید مبین این موضوع است.

وی درباره نقش شهرکهای صنعتی در ایجاد اشتغال یادآورشد: حجم عمده ای از صنایع فعال استان، مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان هستند که با نگاه به این مهم تصدیق خواهید کرد که نقش شرکت شهرکهای صنعتی استان در ایجاد اشتغال پایدار بعنوان موتور محرک اقتصادی نقش بی بدیل است و در سالهای اخیر ایجاد اشتغال مولد از طریق صنایع کوچک مستقر در شهرکها آشکار شده است.

بیرودیان درباره طرح توسعه شهرکهای صنعتی استان بیان داشت: طرح های توسعه برای شهرکها و نواحی صنعتی براساس ضوابط و مطالعه، میزان تعامل به سرمایه گذاری در حوزه شهرستانها و کمبود اراضی صنعتی صورت می پذیرد که در صورت نیاز، تأمین منابع مالی و در صورت عدم وجود معارض نسبت به آن اقدام می گردد، البته بیشتر سعی شده تا با ایجاد شهرک صنعتی بزرگ اترک و منطقه ویژه اقتصادی از یک طرف و نیز ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق محروم استان نوعاً سرمایه گذاری ها به مناطق مختلف استان هدایت شود تا شاهد رشد متوازن در سطح استان باشیم.

نیا بیرودیان در پاسخ به مهمترین مشکلات توسعه فعالیتهای صنعتی در شهرک های استان گفت: بحمداله با حمایت های ویژه مجموعه دستگاههای اجرایی استان، ایجاد و تأمین زیرساختهای صنعتی مورد نیازشهرکها و نواحی صنعتی از کمترین مشکلات برخورداربوده که این مهم می تواند با نگاه مثبت مسئولین ذیربط بعنوان نقطه مثبت در پیشبرد صنعت استان موثر باشد ولیکن تامین امکانات زیربنایی از جمله دغدغهد های توسعه فعالیت های صنعتی در شهرکهای صنعتی است.

وی در پاسخ اعتبارات لازم برای توسعه شهرکهای صنعتی استان تا سال آینده گفت: بارایزنی های صورت گرفته مجموعا اعتباری معادل 5 درصد اعتبار کل استان از محل طرح تملک دارایی در جهت تأمین نیازهای زیرساختی شهرکها در سال 91 پیش بینی شده است که استان گلستان از این نظر یکی از استانهای پیشرو در کشور محسوب می شود.