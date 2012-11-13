سالمندان جامعه نیازمند توجه و امکانات بیشتری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی صبح سه شنبه در بازدید از خانه سالمندان خضراء شیروان گفت: سالمندان به عنوان قشر با تجربه و آسیب پذیر جامعه باید مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد.

وی با تاکید براهمیت تکریم سالمندان در مکتب اسلامی افزود: مسئولین ادارات با عزم جدی و تمام توان در جهت کاهش هرچه بیشتر مشکلات مراکز نگهداری سالمندان اقدام کنند.

مسئول خانه سالمندان خضراء شیروان نیز در این بازدید، مهمترین مشکلات این مرکز را کمبود سرانه و کاهش تعداد پرسنل مرکزعنوان کرد.

زهرا بابانیا افزود: بیمه پرسنل، مشکل بیمه درمانی سالمندان، عدم توان پرداخت قبوض آب، برق و گاز، عدم توانائی در پرداخت اجاره بها، مشکلات کمبود موادغذایی و درجه سه بودن این مرکز از دیگر مشکلات پیش روی خانه سالمندان خضراء شیروان در جهت خدمت رسانی بهتر است.

در این بازدید معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شیروان از مسئولین ادارات مربوطه خواست تا مشکلات مطرح شده را هر چه سریعتر بررسی و مرتفع کرده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به فرمانداری ارسال کنند.