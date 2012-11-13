گردهمایی داوران خراسان رضوی و تجلیل از برترین های فوتبال طرقبه شاندیز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور بیش از 60 داور بین المللی، کشوری و استانی به همراه تعدادی از پیشکسوتان داوری استان رضوی، مسئولان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی و شهرستان طرقبه شاندیز صبح سه شنبه از برترین های فوتبال این شهرستان تقدیر شد.

در ابتدای این مراسم رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت: در این خطه سرسبز به دلیل دارا بودن زمین های مستعد خوشبختانه با پشتیبانی همه جانبه مسئولان و مردم شهید پرور طرقبه شاندیز شرایط مطلوبی برای ورشکاران بویژه فوتبالیست ها فراهم شده است.

هاشم نعمتی با اشاره به این که شهرستان از دوبخش با فاصله حدود 25 کیلومتر از یگدیگر قرار گرفته گفت: با عنایت ویژه ای که مسئولان محلی دارند توانسته ایم تا حد ممکن امکانات مناسب برای ورزشکاران و علاقمند را فراهم شود و در حال حاضر در شهر شاندیز استادیوم ورزشی در حال احداث است و حدود 50 درصد کار انجام شده است و زمین فوق به زودی چمن خواهد شد و شاهد برگزاری مسابقات فوتبال در این شهر خواهیم بود.

وی با اشاره به حضور بازیکنان و داوران شهرستان طرقبه شاندیز در تیم ملی فوتبال و داوری در سطح مسابقات لیگ برتر کشور گفت:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان طرقبه شاندیز افزود: زمین فوتبال دیگری در ارتفاع 2 هزار متری در منطقه کوهستانی عباس آباد جاغرق آماده سازی شده که در استان خراسان رضوی نمونه است و در کشور هم به ندرت پیدا می شود و با توجه به این که تمرین کردن در این ارتفاع بر روی دستگاه تنفسی و قلب تأثیر بسزایی دارد در آینده قول می دهم تیم ملی فوتبال هم در این مکان اردو اجرا کند.

وی با بیان اینکه فوتبال در طرقبه شاندیز از دیرباز رونق خوبی داشته گفت: در مسیر روستای نقندر هم یک زمین فوتبال استاندارد با پوشش چمن مصنوعی در حال احداث است و در ویرانی زمین آسفالت برای فوتسال اجرا شده است.

شایان ذکر است در این گردهمایی از آقایان محسن ترکی، محسن فریمانی، محسن قهرمانی از داوران بین المللی کشور و رضا حقیقی بازیکن تیم ملی فوتبال از شهر شاندیز ، حسین زامهران بازیکن تیم مس سرچشمه رفسنجان در لیگ یک کشور، جعفر توکلی مربی دروازبانان تیم ملی نونهالان کشور ،محمدرضا مولایی مربی بدنساز تیم های لیگ برتر و تیم راه آهن تهران از شهر طرقبه و تعدادی از داوران و بازیکنان فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز تقدیر شد.

گفتنی است در این مراسم رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی و دو تن از اعضای شوراهای اسلامی شهر های طرقبه و شاندیز دقایقی سخنرانی کردند.