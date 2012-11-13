به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز در نخستین اجلاس سران کشورهای مخابراتی و وزرای ارتباطات کشورهای عضو سازمان اکو گفت: به روز رسانی قوانین، ایجاد یا تقویت پلیس‌های سایبری در کشورهای عضو و همکاری با هدف ایجاد پورتال‌های مشترک در فضای اینترنت از جمله مواردی است که لزوم همگرایی منطقه و بین المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نمایان می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عصر صنعتی را پشت سر نهاده و در حال گذار به جامعه اطلاعاتی، مدیریت دانش بنیان، جهانی شدن ارتباطات وانفجار اطلاعات هستیم ، ادامه داد: فناوری اطلاعات در همه سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جنبه کاربردی پیدا کرده و پیشران توسعه خدمات و سیستم‌های مبتنی بر فناوری در محیط‌های مجازی و غیر مجازی شده است.

تقی پور در ادامه با تاکید بر تاثیر فناوری اطلاعات در بهبود سطح زندگی، رفاه عمومی، صداقت و عدالت اجتماعی مردم اظهار کرد: آثار و پیامدهای کاربرد این فناوری ها سبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته شده است.

وی ادامه داد: کشورهای عضو اکو نیز می‌توانند با توسعه همکاری‌های خود در زمینه توسعه بیشتر و موثرتر در این زمینه گام بردارند.

وزیر ارتباطات در عین حال به آزادسازی و خصوصی سازی برخی بخش‌ها اشاره کرد و افزود: واگذاری فعالیت‌های تصدی گری غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به طور کامل به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: امروز ضمن انجام وظایف حاکمیتی نظیر سیاست گذاری در زمینه توسعه امکانات وخدمات ارتباطی، پستی، فن‌آوری اطلاعات، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر و ارتباطات رادیویی، اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه‌ای و بین المللی، ایجاد و توسعه شبکه‌ ملی به عنوان شبکه سراسری در سطح کل کشور مورد توجه جدی ما قرار گرفته است.

تقی پور همچنین به راه اندازی شبکه‌ ملی اطلاعات در ایران اشاره کرد و از ایجاد شبکه‌های عمومی و اختصاص مختلفی مانند شبکه علمی، شبکه مدارس، شبکه یکپارچه گمرک، شبکه یکپارچه مالیاتی و غیره خبر داد و گفت: توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات را از برنامه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برشمرد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: پیش از این ایران تلاش‌های متعدد داشته است تا همراه با اتحادیه بین المللی مخابرات برای کاهش شکاف دیجیتال گام‌های بلندی بردارد که این مسئله از یک سو با نگاه به توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و افزایش توان بخش خصوصی صورت گرفته و از سوی دیگر با هدف ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالاتر و کاهش فاصله توانمندی تکنولوژی با کشورهای توسعه یافته به رغم فشارهای جهانی علیه ایران محقق شده است.

وزیر ICT با تاکید بر جهش بزرگ علمی صورت گرفته در ایران این خیزش را موجب تسریع تولید و رشد دانش در ایران دانست و از توانمندی ایران در زمینه تولید نرم افزار و امنیت شبکه خبر داد و افزود: در حال حاضر در زمینه توسعه زیرساخت‌ها ایران اقدامات موفق متعددی انجام داده و از توانمندی‌هایی بالایی در زمینه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار است.

وزیر ارتباطات با بیان این‌که سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با نگاه به استفاده حداکثری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو می‌تواند به بازیگری اثرگذار و پویا تبدیل شود، اظهار کرد: توجه به گسترش همکاری‌ها در زمینه رگولاتوری و تشکیل شورای رگولاتوری‌های کشورهای عضو اکو، همکاری و تبادل تجربیات در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری، ارائه خدمات متعدد ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت ها و ارائه سرویس‌های دولت الکترونیک، همکاری میان اپراتورهای سیار در زمینه‌های متعددی همچون کاهش تعرفه‌های رومینگ بین الملل، ایجاد و ارتقای امکانات در انجام آزمایش‌های فنی رومینگ و ظرفیت دروازه بین الملل، تامین محتوا، ارائه خدمات ارزش افزوده و مخابرات اضطراری، بررسی زمینه ساخت و تولید تجهیزات مخابراتی و استفاده از دانش مشترک در زمینه طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی مشترک در میان کشورهای عضو اکو از جمله مسائلی هستند که زمینه همکاری‌های مشترک برای این کشورها را ایجاد می‌کند.

وزیر ارتباطات توسعه همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری کارگاه های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، ایجاد و تقویت بازار صنعت و مشارکتی ICT ، حمایت از اتحادیه‌های بخش خصوصی را به عنوان سازوکارهایی که توجه به آن‌ها می‌تواند زمینه توسعه در حوزه ICT را فراهم کند برشمرد.