حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام محرم و عزاداری های حسینی اظهار داشت: سخنرانی ها و محافل و مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان باید با تبیین و تشریح منزلت و جایگاه قیام عاشورا و فلسفه وجودی آن همراه باشد.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن در حال حاضر اظهار داشت: امروز بیشتر از هر روز دیگری نیازمند تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی و فلسفه وقوع قیام امام حسین(ع) هستیم تا جوانان جامعه با آشنایی هر چه بیشتر با مکتب امام حسین(ع)، ادامه رو راه ایشان در دفاع از ارزشهای دینی باشند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی جامعه به ویژه نسل جوان را بهترین راه مقابله با تهدیدها و هجمه های دشمن دانست و گفت: عزداریهای امام حسین(ع) و ایام محرم و صفر بهترین زمان برای تلاش در جهت تقویت بنیه دینی جامعه است از این رو باید نهایت استفاده را از مجالس و محافل حسینی داشته باشیم.

حجت الاسلام کیاحیرتی از حضور 150 مبلغ اعزامی و بومی به مناطق مختلف شمال کرج در دهه اول محرم خبر داد و گفت: در دهه اول محرم هزار و 500 جلسه سخنرانی و قرائت دعاهای مخصوص این ماه را خواهیم داشت.